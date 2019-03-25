【安聯投信】資金撤出成熟市場 新興股相對吸金

上周五美國 10 年期公債殖利率再度探低至 2.44%，為金融海嘯後首次低於 3 個月公債水準，殖利率曲線出現所謂衰退跡象的「部分倒掛」，風險資產普遍下挫；安聯投信指出，造成殖利率曲線部分倒掛的主因在於美聯準會本月會議對經濟展望審慎，加上歐洲製造業數據疲弱，尤其德國 PMI 創低至 44.7，連 3 個月低於 50 榮枯分水嶺，VIX 恐慌指數由 13.5 上彈至 17，建議投資人此時除了以多元資產抗震，也可聚焦台股、中國在內的新興亞洲資本市場。

監測全球資金流向，美股基金單周資金由淨流入轉為淨流出逾 131 億美元；歐股基金資金淨流出維持在 40 億美元以上；新興亞洲轉為淨流入 3.7 億美元，全球新興市場資金則小幅淨流入 1.2 億美元。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶分析，美國聯準會決議維持利率不變，重申其保持耐心的態度，並下修對未來的經濟成長預期，將 2019 年 GDP 成長下調至 2.1%、2020 年降至 1.9%，根據利率點陣圖暗示，2019 年預計不會升息，且 2020 年可能只會升息一碼，明顯轉向鴿派。

謝佳伶進一步指出，中美貿易談判持續，雙方商定，美國貿易代表將於 3 月 28 到 29 日應邀訪華，在北京舉行第八輪中美經貿高層貿易談判，中國副總理則將於 4 月初應邀訪美，在華盛頓舉行第九輪中美經貿磋商，目前在各市場中，美國能見度相對高，結合高收益債、可轉債與成長股的收益成長多元資產策略，仍是投資人可持續擁抱的追漲抗震方式。

針對台股，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，基本面沒變，但市場氛圍已經從極度悲觀後好轉，盤面主流仍維持在長期趨勢股票，譬如 5G 產品規格提升，另外，傳產的紡織也相對受市場較多青睞；但是，類股漲多且資金過度集中，宜留意業績無法跟上，短線修正可能降臨，現階段，盤勢仍偏向電子盤，可留意高股息股以及非電子族群。

安聯中國策略基金經理人許廷全分析，隨著年報及第一季財報陸續揭露，A 股將回歸基本面，短期震盪中，宜密切觀察增量資金與政策動向，類股選擇方面，板塊輪動可能加快，但政府工作報告扶植的新興產業仍為關鍵，主動式基金預料接下來表現將更勝指數；隨著官方態度趨於謹慎，A 股增量資金流入趨緩的態勢較為明顯，上漲的步伐也跟著放慢，下一波領漲的個股可能將轉向基本面，也唯有如此，A 股市場才能穩步走揚。

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