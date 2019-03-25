【富蘭克林】全球景氣疑慮再起，資金大幅流出股票型基金

EPFR 統計：股票型基金遭拋售、資金持續流入債券型基金

歐美經濟數據不如預期且聯準會下修美國經濟成長與利率預測，全球景氣疑慮再起，投資人大幅拋售股票型基金，資金持續流入債券型基金，依據研究機構 EPFR 統計 2019/03/14- 2019/03/20 基金資金流向顯示，股票型基金大幅資金淨流出 207 億美元，美國為主要資金流出地區，美國股票型基金由前週大幅資金淨流入 255 億美元轉為資金淨流出 132 億美元，日本股票型基金為資金淨流出 7 億美元，歐洲股票型基金為資金淨流出 40 億美元；整體新興市場股票型基金為資金淨流出 4 億美元、流出幅度較上週趨緩，全球型新興市場基金與亞洲基金則為資金淨流入。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，三月歐美採購經理人指數初值意外走疲引發全球景氣擔憂、股市劇烈震盪，而全球股市歷經今年以來強勁反彈後，預期投資人將檢視經濟數據與四月財報及財測展望等基本面、短期市場料將波動，所幸各國央行轉偏鴿派，美國經濟仍穩健，中國官方寬鬆政策利多頻率與力道加大，預期全球經濟應可避免衰退；建議投資人審慎但無須過度悲觀，核心部位首選全球債券型與新興當地貨幣債券型基金，防禦部位可增持具備內需導向、景氣防禦及高股利特性的公用事業類股，若短線拉回則可留意大中華、全球新興股、亞洲中小型股與美國生技及科技產業型基金逢低承接機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人桑娜 ‧ 德賽表示，聯準會的點陣圖代表每個 FOMC 成員對每年政策利率的預估、並不代表聯準會官員的共識，而且很容易再次改變，因此聯準會主席鮑爾一直試圖淡化點陣圖的重要性，但市場似乎完全忽略；聯準會已明確表示其政策將依賴於經濟數據，投資者應關注的是經濟前景、而非點陣圖，儘管美國第一季經濟指標疲弱，然第一季通常是季節性疲弱，我不認為這是前景顯著疲軟的表現，預計經濟數據將支撐利率走升。

過去一週債券型基金獲資金淨流入 121 億美元、連續 11 週資金淨流入，且主要債券類型基金均獲資金淨流入：投資等級債券型基金獲資金淨流入 66 億美元，高收益債券型基金獲資金淨流入 32 億美元，新興市場債券型基金獲資金淨流入 12 億美元。(附表二)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博指出，新興市場投資機會多元，例如於投資級信評國家中，墨西哥、印尼和印度的兩年期公債實質殖利率攀至近幾年高檔，為難得的投資機會；而其他的高殖利率市場如巴西政府推動退休金改革有助改善財政狀況、阿根廷政府積極穩定金融市場並致力於達到基本財政平衡的目標，均為值得期待的轉機機會 。

亞洲股市外資動向：外資於多數亞股市場買超

聯準會政策態度較市場預期鴿派、且美國科技股強勢鼓舞新興市場科技股領漲，惟投資人觀望美中貿易情勢加以全球經濟前景擔憂疑慮再起，新興亞股漲幅收斂；過去一週外資於多數亞洲市場買超，其中以印度買超金額最大、獲外資買超 8.8 億美元。(附表三)

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，美國延後 3/1 對中國加徵關稅、以及近期關於美中兩國貿易協商的正面訊息提振新興市場表現，儘管我們對雙方貿易協商看法審慎樂觀，但長期來看，兩國策略性競爭與敵對的關係仍將持續，此外，中國官方也將持續藉由政策面來提振國內經濟，我們將持續關注美中貿易的發展、並從中尋找投資機會，特別是受貿易衝突影響較小的健康醫療、消費與製造業升級等領域。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。