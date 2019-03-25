又漲價？特斯拉宣布4月起調漲庫存車售價

在經歷了先前減價又調漲的變動之後，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 今 (25) 日又宣布了另一波調漲。據外媒報導，該公司執行長馬斯克在推特上宣布，在本季結束後(3 月 31 日)，所有特斯拉庫存車輛的價格都將調漲約 3%。

價格的上漲預計將於 4 月 1 日午夜進行，因此漲價預計將於 4 月 2 日正式生效。馬斯克也在推特上表示，漲價並不會影響客戶在特斯拉網站上預定的價格，「是因現有庫存價格略低於網站上價格，調漲後將使價格保持一致。」馬斯克表示。

馬斯克推文 (圖: electrek)

庫存汽車指的是以生產出的車輛，其中包含待售新車，也有二手車。因此不像網路上的新車預訂一般可以進行客製化的選項。

有人在推文上詢問馬斯克，特斯拉近期價格上的變化是指有特斯拉獨有的，還是因為特斯拉被大眾特別關注。對此，馬斯克回覆表示:「許多汽車公司也都進行經常性的價格調整，只是沒有人特別去注意而已。」

馬斯克回覆推文 (圖: electrek)

除了庫存車輛以外，特斯拉針對最近推出的 Model Y，也表示將要調漲 1000 美元。報導中表示，Model Y 目前有四種車型，其中有三種不同等級的車款包含遠程型車款、雙馬達 AWD 車款、以及 Performance 車款，目前在特斯拉美國官網中售價分別為 4.8 萬美元、5.2 萬美元、6.1 萬美元，比上週新車發表時所宣告的售價，增加了 1,000 美元。不過已經下訂的客戶購買價格並不沒有受到影響。