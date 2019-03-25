除了美債殖利率 這些國家債券市場也亮出警訊

美國、紐西蘭、澳洲公債殖利率幾個月還高得嚇人，但如今則紛紛跌到多年來的低點，突顯市場對全球經濟成長放緩的擔憂。

新加坡 Oanda 高級市場分析師 Jeffrey Halley, 表示，全球債券市場及央行正在預警全球經濟成長放緩，美國至少還有降息及其他貨幣工具可以在市場上操作，有能力可以處理這個問題，但對歐洲和日本來說，降息恐怕是不可為的事。

美國聯準會上周利率決策按兵不動後，貨幣市場反映聯準會年底前降息 25 個基點，預期約有 90％的可能性，並將在 2020 年 9 月再次降息。

10 年期美債殖利率上周五下跌 10 個基點，來到 2.44％，美債持倉量大增，而最新的商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，對沖基金和其他投機者在 9 月持倉創紀錄後，也削減了 10 年期貨的空頭部位。

Antares Capital 駐雪梨投資組合經理 Tano Pelosi 表示，全球經濟數據正在惡化， 目前看來，美國聯準會不太可能再持續升息。

除了美債 3 個月至 10 年期殖利率曲線自 2007 年以來首次出現倒掛外，澳洲 10 年期公債殖率下跌 8 個基點，來到 1.756％；紐西蘭 10 年期公債殖利率也跌至 1.899％，為彭博自 1985 年編制數據以來的歷史新低；10 年期日債跌 1.5 個基點來到 - 0.095％；而 10 年期德債殖利率則在上周五首次跌破零，進入負值區。

美國、澳洲、紐西蘭公債殖利率相繼走低。(來源：Bloomberg)

澳洲債券上周起反彈，殖利率曲線進一步趨於平緩，三年和十年期公債殖利率利差收窄兩個基點，來到 38 個基點。

高盛集團戰略家 Praveen Korapaty 在報告中寫道，澳洲公債曲線將更加平緩，如果經濟數據惡化，澳洲央行最終可能會降息周期。