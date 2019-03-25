〈每日外資外匯觀點〉無視美債殖利率倒掛 將是愚蠢之見

3 月期和 10 年期美債殖利率上周五 (22 日) 出現 2007 年 7 月以來的首見倒掛，被視為經濟衰退預警響起，市場傾向規避風險資產，美元指數趁勢反彈，進一步守穩在 96.5 之上。

美元指數日 K 線圖。(徠源：新浪財經)

美國聯準會主席鮑爾先前表示，美國經濟依然強勁，這一說法正面臨債券市場的嚴峻考驗。

美債殖利率倒掛基本宣告美聯儲緊縮周期結束，甚至不排除寬鬆周期再行開啟，儘管美債殖利率倒掛預示經濟衰退來臨，但有分析師認為，從美國目前的經濟數據來看，只是從高檔回落，還談不上衰退，但在這樣的環境下，聯準會中止緊縮政策，將有助於放寬全球資金流動性

金融市場通常會對聯準會的決策產生影響，儘管聯準會還未明確表示中止緊縮政策，但預期目前的美債殖利率，將對年底前聯準不致進一步升息，將發揮一定作用。

Gluskin Sheff 首席經濟學家、策略師 David Rosenberg 表示，美國聯準會大幅調降對經濟預估，在其聲明措辭中顯示，聯準會的聲明遠比數據預估所顯示的更為焦躁。

Rosenberg 並指出，儘管債券市場正發出經濟衰退的信號，而股市上漲則釋出相反信號。他強調，10 年期美債實質殖利率已跌至 0.56%，創 14 個月低點，為金融風暴以來首見，投資人可以不認同美債發出的衰退信號，但完全無視於此，則將是愚蠢之舉。