紐約匯市—多數自上週五走勢反彈 美歐元繞了一圈持平

週一 (25 日) 交易，包括主要貨幣在內，許多貨幣自上週走勢折回，導致美元和歐元幾乎持平，以及新興市場的跌勢也反彈。

上週五交易受公債殖利率曲線反轉所主宰，3 個月期的公債殖利率和 10 年期公債殖利率曲線自 2007 年以來首次反轉，激起投資者擔心經濟即將進入長期衰退，但這對美元的衝擊沒有太大，因為美元最大競爭貨幣歐元近期因經濟數據令人失望，承受更大的賣壓。

ICE 美元指數下降 0.1% 至 96.552。

由於上週歐元區和德國的製造業數據遜於預期，歐元兌美元週一漲幅不大，僅自上週五的 1.1305 美元上升至 1.1313 美元。

週一，德國 Ifo 3 月數據顯示，商業環境、當前條件和預期狀況的評估優於預期。

日圓兌美元在上週五飆升至 6 週高點後，週一走貶。美元兌日圓自上週五的 109.92 日圓上升至 110.05 日圓。

新興市場貨幣也收復了上週部分虧損。土耳其里拉上週五兌美元跌幅超過 5%，但週一大幅反彈，美元兌里拉下跌 3.4% 至 5.5652 里拉。

英國

脫歐戲碼持續上演，且狀況可能更混沌不明。歐盟建議，英國國會仍可投票支持梅伊首相的脫歐協議，以取得脫歐最後期限短暫延長，自原定 3 月 29 日延後至 5 月 22 日，正好落在歐洲大選前。

根據英國媒體報導，梅伊打算向國會提出她被退回的協議版本，週二再進行表決。

梅伊在國會演說時承認，該版本尚未獲得足夠的支持力，但她仍希望過後幾天對此協議版本進行表決。

在該脫歐協議即將進入第三回表決的消息傳出後，英鎊匯率原已轉至正面領域，但在梅伊回應下議院的評論時，英鎊又跌至負面領域，英鎊兌美元自 1.3208 美元下跌至 1.3184 美元。

Forex 全球外匯首席市場分析師 Marc Chandler 表示，「在這混沌不明的狀況下，少數一件明確的事是，這週末英國不可能照最初計畫那樣脫歐了。」