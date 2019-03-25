遠傳新三大營運方針結合「大.人.物」策略 搶攻5G商機

遠傳 (4904) 新任總經理井琪今 (25) 日表示，傳遠傳 2019 年全新企業營運方針為「精實、轉型、再成長」。井琪指出，遠傳新管理團隊擁有豐富國際公司「精實」營運的經驗，遠傳要超乎傳統電信角色，「轉型」成為消費者數位生活中的最好幫手和企業智慧創新轉型的最佳夥伴。遠傳持續強化內部創新科技能力，並結合大（大數據）、人（人工智慧）、物（物聯網）「大. 人. 物」的開發應用；對外將以結盟、投資持續擴展生態圈，以期提供更多元創新服務，帶動整體遠傳「再成長」。而遠傳也正積極為 2020 年 5G 正式商轉準備。 遠傳很早就開始佈局「大. 人. 物」領域。遠傳佈建全網的大數據收集及分析以優化網路提升用戶體驗；人工智慧部分，目前已推出「愛講」智慧音箱及與新光人壽攜手打造線上客服 AI 機器人；在物聯網部分，遠傳不僅率先完成全台 NB-IoT 網路覆蓋，並推動全台第一個 NB-IoT 物聯網生態圈；與台灣雲端物聯網產業協會共同發行國內首創的「物聯網生態圈手冊」，成功帶動全台物聯網應用熱度。



遠傳不僅衝刺創新服務，更積極跨界、跨業佈局國際，如自 2018 年起即與韓國最大 Naver Corporation 網路公司旗下的 LINE 攜手推出純網路一站式電信服務 LINE Mobile，同時也積極參與 LINE Financial 純網銀籌備，此外，也大步跨入區塊鏈技術應用平台投資 TBCASoft，與合作夥伴共同成立「CBSG 國際電信區塊鏈技術聯盟」。



在跨業佈局上，也將持續提升合作比重，提供消費者食、衣、住、行、育、樂各面向的新型態服務選擇，參與各種面向的數位生活並提供優質服務，成為消費者最佳的數位生活夥伴。



今年開始遠傳將善用「大. 人. 物」策略，打造創新的智慧服務，除了加速啟動新事業佈局，跨足綠色能源、擴大雲端版圖，未來還會持續鎖定「大. 人. 物」與各項創新服務，跨大步衝刺業績。



遠傳自 2018 年成立旭天能源，不斷深化綠色能源的關鍵技術，此外，遠傳還將提供太陽能系統規劃、智慧電網建置、智慧能源平台管理的全方位綠色能源解決方案，並結合本身物聯網應用與大數據管理專長，協助政府與企業客戶夥伴達成綠色能源目標。



為加快國際雲端市場的佈局，並加深與國際雲端服務商 AWS 的合作關係，遠傳於 2018 年 11 月取得博弘雲端科技 70% 股權，今年結合博弘的資源，遠傳有信心雲端業務的成長將能超過 100%。



針對 5G 商轉即將於 2020 年到來，遠傳電信積極準備，參考國外先進運營商經驗，於技術上結合「大人物」應用，做為 5G 應用發展的主要根基。此外，遠傳 5G 實驗網路應用計畫已於今年初成形，積極建構全台 5G 車聯網產業生態圈，並配合中央與地方政府推動智慧城市計畫，拓展智慧運輸和智慧城市的新應用。值得一提的是，遠傳將提供物聯網媒合平台服務，協助國內業者產業升級，也期望能在政府的挹注下，與台灣乃至於國際 5G 上下游網通產業充分合作，共同創造 5G 產業發展的新藍海。