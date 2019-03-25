京鼎去年獲利創新高 擬每股配息7元

鴻海集團旗下自動化設備供應商京鼎精密 (3413) 去年營收及獲利再創新高，每股淨利 14.06 元，另外公司董事會也通過股利分配案，擬配發每股現金股利 7 元，盈餘配發率將近五成。另外，原任董事長劉應光因個人因素請辭並轉任顧問，改由鴻海 S 次集團總經理劉揚偉接任。去年受惠全球晶圓廠設備投資金額再創新高，京鼎 2018 年營收表現亮眼，年增 13.92%，達 93.05 億元；淨利約年增 8.31% 至 11.62 億元，每股淨利達 14.06 元，優於前年的 12.98 元。京鼎擬配發現金股利 7 元，也優於前年。



SEMI(國際半導體產業協會) 考量全球經濟放緩、美中貿易紛爭未解、業者轉趨保守及下游庫存調整等因素，預測 2019 全球晶圓廠設備支出預期將下滑 14% 至 530 億美元，但強調隨著行動通訊、物聯網、車用和工業應用的強勁需求，預估到了 2020 年將強勁復甦 27% 達 670 億美元，並締造新高紀綠。



京鼎對於未來長期半導體需求審慎樂觀，除持續耕耘半導體設備系統組裝及關鍵零組件代工外，並深化半導體機台維修、安裝與翻新等設備工程服務，以創造未來營運穩定成長。並於今年 3 月在中國南京浦口經濟開發區舉行動土儀式，該廠可望成為繼松江廠、昆山廠後，另一個重要的生產據點。