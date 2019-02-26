遠傳董座率團前進MWC 與策略夥伴愛立信Vodafone商討5G事宜

財訊快報 2019年2月26號20點26分

MWC 目前在西班牙巴塞隆納舉行，遠傳 (4904) 由董事長徐旭東率領，遠東 (1402) 集團創新長徐國安、遠傳總經理井琪、遠傳執行副總曾詩淵等皆參與盛會。徐旭東董事長表示，隨著科技日新月異，這次執行任務使用 5G 網路，遞延時間已經縮小到幾乎是零時差，很驚豔。身為國際電信區塊鏈技術聯盟 (CBSG) 創始會員，徐旭東也率團與 CBSG 會員日本 SoftBank 以及 TBCASoft 創辦人 Ling Wu 會面，並且成功測試以遠傳手機錢包跨國支付，這項使用跨國區塊鏈技術支付的服務，未來將讓消費者出國購物安全又方便，且可以省下信用卡海外消費的手續費。



徐旭東表示，遠傳積極提供客戶方便安全的創新服務。在這次 MWC，很高興親自使用遠傳手機錢包做跨國區塊鏈的國際支付，遠傳創始成立 CBSG 後，在積極創新應用上取得先機。而未來遠傳用戶在 CBSG 會員國家消費，可以直接以遠傳電信帳單付款，也不用另外支付國外信用卡消費的手續費，方便又安全。



而遠傳是英國 Vodafone 在台灣唯一結盟夥伴，徐旭東也率隊與 Vodafone 代表商討未來合作機會。Vodafone 在這個月 20 號宣布成為全世界少數 5G 商轉測試成功的電信業者。目前在巴塞隆納，消費者可以成功用 5G 手機使用 5G 電信網路，預計今年第二季會在歐洲主要城市發展 5G。遠傳在這次 MWC 中也和 Vodafone 交換 5G 發展意見，希望在 2020 年 5G 商轉奪得先機。

