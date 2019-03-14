2019智慧城市展3/26展開 遠傳瞄準大數據、AI、物聯網跨界應用商機

台灣的年度科技盛會「2019 智慧城市展」將於 3 月 26 日起盛大登場，遠傳電信 (4904) 將以【遠傳大人物 全面啟動迎 5G】為主題，聚焦「大數據、人工智慧、物聯網」三大 5G 發展重心，展出「智慧城市大願景」與「智慧企業大升級」兩大情境區，呈現遠傳跨領域整合能力與科技應用實力，落實在地化與產業化商機整合。此外，遠傳將與台灣愛立信合作，聯手讓 5G 在智慧城市展動起來；透過真實的 5G 網路設備連網，讓與會者實際感受 5G 高速、大頻寬、低延遲所帶來的高畫質影音視覺饗宴。



遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳電信深耕智慧城市應用領域多年，洞察未來科技趨勢，結合大數據與物聯網專長，積極佈局人工智慧與 5G 新技術發展。不僅去年 5 月率先完成全台 NB-IoT 網路覆蓋，也是全台首家加入國際 5GAA 的電信業者，目標加速國內車聯網產業動能；遠傳同時將 AI 技術落實於傳統產業、製造業、醫療長照及智慧城市等場域，致力協助客戶創新升級。公司將持續攜手國際大廠與產業夥伴，在不同領域打造前瞻的應用技術，扮演推動企業與公部門數位創新轉型的關鍵引擎，實現智慧治理。



呼應「2019 年智慧城市展」大會年度主題「智慧物聯網引領智慧城市再升級」， 遠傳預計展出「智慧城市大願景」、「智慧企業大升級」兩大領域創新應用，讓物聯網技術、大數據分析與 AI 應用的堅強實力，落實各項智慧應用，包含車聯網、智慧停車、智慧路燈、智慧電錶、環境偵測、智慧醫療、大數據人流 / 車流分析等，完整呈現與公部門聯手打造便利安全的智慧城市，以及如何運用智慧科技解決零售、服務、製造等產業問題，提升企業優勢、開創商機，為 5G 新時代奠基。而遠傳 5G 應用更是本次展出一大亮點，首次以商用 5G 設備於公開場域提供相關應用，展示 5G 8K 的高清影音，以及中磊 (5388)、正文 (4906)、亞旭等合作夥伴的多項 5G 設備。



遠傳 NB-IoT 生態圈與合作產業鏈持續擴大，更加深與國際夥伴合作推動 AI 與 IoT 整合，成功發展出豐富的 AIoT 創新應用，其中「AI 智慧路燈」與微軟合作，架構於 Azure 雲端平台，有別於傳統及聯網型路燈，結合手機信令資訊做為數據依據，並透過台灣微軟專家技術團隊以及 Azure 雲平台機器學習機制建立三種模型的整合，判斷人流數量進而決定路燈亮度，預估可節省 20% 以上的電力，此一創新應用也將於智慧城市展亮相。