〈國泰金法說〉股災衝擊 國壽金融資產未實現損益一年蒸發1247億元

國泰金 (2882-TW) 今 (25) 日召開法說會，歷經去 (2018) 年第四季的全球股災，國泰人壽的金融資產未實現損益更是從 2017 年的正 516 億元，到去年大舉轉為負 731 億元，一年就蒸發 1247 億元，不過國泰金資深副總暨發言人鄧崇儀表示，今年以來，隨著資本市場回穩，至今已經回升千億元。

國泰金去年稅後純益 518 億元，年減 9%，每股純益 3.95 元，其中，金雞母國泰人壽因為去年股債匯市波動較大，去年稅後純益僅有 303 億元，年減 16.5%；而國泰世華銀行則因為手續費成長，稅後純益成長到 213 億元，年增 8%；股東權益報酬率則從前年的 10% 微幅降到去年的 8.8%。

國泰人壽去年轉向銷售長期獲利較好的傳統型與保障型商品，利潤較高但保費收入沒那麼高。另外因短年期繳的商品較前年提升，使得 FYPE 年減 9% 還是業界第一；新契約價值較前年比提升 2%。

而壽險業避險是一大課題，國泰人壽去年避險成本 1.28%，未來還是會多多使用替代避險工具以控制成本，外匯價值準備金已超過 200 億元，預估今年全年避險成本 1-1.5%。

國壽去年總投資金額 5 兆 7610 億元，避險後投報率 3.82%，國泰人壽資本適足率 (RBC) 還有 292%。

歷經去年第四季的全球股災，國泰金帳面淨值從 2017 年的 6085 億元，到去年降到 5293 億元，一年蒸發 792 億元，每股淨值也從 2017 年的 43.7 億元，大舉降到 34 億元。

主要是國泰人壽影響，國泰人壽帳面淨值從 2017 年的 4412 億元，到去年降到 3621 億元，一年蒸發 791 億元；國泰人壽的金融資產未實現損益更是從 2017 年的正 516 億元，到去年大舉轉為負 731 億元，一年就蒸發 1247 億元，不過今年以來，隨著資本市場回穩，已經回升千億元。