台股盤中—量縮跌破10500點回測年線 電子族群成重災區

台股受美股上週五大跌拖累，今 (25) 日同步重挫，在蘋概三王、國泰金、富邦金領跌下，電金族群走弱，指數盤中一度大跌近 170 點，跌破 10500 點，並回測年線大關，不過量能仍收縮，預估成交量僅 1070 億元。

今日蘋概三王台積電、鴻海與大立光盤中都有逾 2-3% 的跌幅，其中台積電領跌下，半導體相關個股如聯發科、日月光投控、南亞科、聯電、聯詠、瑞昱等同步走弱。

而在大立光盤中跌幅擴大下，玉晶光、佳凌、聯一光、先進光、今國光等，股價也表現疲軟，半導體與光學族群成為今日盤面上最為弱勢的類股。

其他大型電子股如台達電、研華、可成、華碩、國巨、和碩、華新科等，股價也是表現低迷，今日整體電子族群成盤面上重災區。

此外，金融股今日也全面修正，國泰金、富邦金盤中跌逾 1.5%，中信金、合庫金、華南金、上海商銀、開發金等也全面跌逾 1%。

個股方面，大同集團旗下的綠能、尚志今日再度被打至跌停，而誠美材經營權之爭導致銀行凍結額度，短期面臨財務困境，今日也是重挫逾 7%。

不過水泥族群因去年獲利佳，今年也大方發放股利，高殖利率題材加持下，在今日大盤走弱下成為資金的避風港，台泥拉出半根漲停，亞泥也同步走揚，嘉泥、信大等也力守紅盤之上。

法人指出，台股今日隨美股修正，但並未呈現爆量下跌的狀況，加上台股今年漲幅較多數國家少，預期短期拉回幅度不會太大，加上股東會前的融券將回補，接下來走勢應將處於高檔整理格局。