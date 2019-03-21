〈央行理監事會〉聯準會成大鴿子 楊金龍不鬆口「鴿派」立場 是這個原因

台灣央行今 (21) 日召開第 1 季理監事聯席會議，決議利率仍按兵不動呈現「連 11 凍」，即便美國聯準會利率決策的寬鬆程度超乎市場預期，央行總裁楊金龍仍不鬆口立場為鴿派，他強調，現在央行態度就是維持去年以來的適度寬鬆基調，因為台灣與美國的經濟狀況並不相同。

央行今日下修今年台灣經濟成長率 (GDP) 至 2.13%，低於上一季預測值 2.33%，楊金龍表示，雖此次下調 GDP 和物價年增率預測，但立場是維持去年度的適度寬鬆基調。

楊金龍說，台灣 GDP 向下修正，「但其實沒有差多少」，且今年 GDP 成長是由內需驅動，消費和投資不悲觀，GDP 可望逐季上揚，貨幣政策基調算是中性的適度寬鬆。

楊金龍進一步說明，現在聯準會已轉為用更有耐心的態度來對待利率調整，也更趨於寬鬆，年底降息機率比升息高，然而，台灣的狀況是今年民間消費和投資面都可望比去年好，只是在外需面進出口動能減弱，面臨的經濟狀況並不相同。

因此，台灣經濟前景和利率雖會受到美國影響，但利率政策還是要每一季去評估，要不要調整利率「主要還是根據我們自己的經濟數據」。

楊金龍強調，未來央行考量調整利率倚賴的最基本指標是看物價和通膨展望 ，以及是不是還沒有達到充分就業成長等。