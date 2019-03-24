〈第一金營運展望〉年終獎金上看7個月

第一金 (2892-TW) 核心子公司第一銀行獲利亮眼，好的獲利績效也反映在員工的酬勞福利上，一銀董事長董瑞斌表示，除年終加績效獎金 4.6 個月「基本盤」，加上 0.12 個月超盈餘獎金、2.29 個月員工分紅，合計員工可領到 7 個月獎金。

董瑞斌說，年終獎金 7 個月，比起去年平均 5.87 個月，還多 1.13 個月，代表董事會肯定員工過去一年努力外，企業有盈餘就該回饋員工，而非擔心未來景氣與獲利表現，就苛扣員工待遇，獎金獎勵可激勵士氣，讓員工追求更好的表現，替公司創造更好的盈餘獲利。

此外，一銀員工持股儲蓄信託將在 5 月正式上路，每個月由銀行替員工提撥 1,000 元，員工也需提撥相對應金額到個人信託帳戶，董瑞斌說，4 月起會跟員工說明細節，並回溯至今年 1 月，換言之，5 月時就會一次替員工提撥 5,000 元。

董瑞斌表示，每個員工每月所提撥的 1,000 元，是由銀行編列預算提撥，等於每月替員工加薪 1,000 元，員工可自行選擇投資一銀股票，或是基金、定存等，每年可自行轉換標的。

一銀為鼓勵員工休假，自 1998 年民營化以來即實施員工休假補助，員工一年休假 7 到 10 天可領 3,000 元，10 到 14 天可領 6,000 元，年休超過 14 天可領 9,600 元。

此外，一銀員工結婚每人補助 3 萬元，新人同為一銀員工兩人皆可請領，合計補助 6 萬元，董瑞斌說，去年共有 137 名員工結婚；生育補助方面，第一胎 5 萬元，第二胎 8 萬，第三胎每胎補助 10 萬元，如果員工一口氣生了雙胞胎，則可請領 13 萬元補助，去年共有 220 位一銀寶寶誕生。