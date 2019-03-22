波音新型737 Max將安裝信號燈 解決傳感器故障問題

針對兩起嚴重的飛機墜毀事故，波音公司 (BA-US) 在近期提出了解決方案。《紐約時報》等多家媒體援引知情人士稱，波音公司決定在新的 737 Max 飛機上安裝不一致信號燈，其功能在於告訴飛行員，兩個迎角傳感器的數據是否不一致。

從印尼獅航事故調查發現，錯誤的傳感器輸入導致飛機的反失速系統 (MCAS) 推動 737 Max 向下俯衝，與今年 3 月發生的衣索比亞航空墜機事件有相似之處。迎角傳感器功能在於決定飛機機頭向上或向下多少程度，當生故障時，會觸發 MCAS 並推動飛機機頭朝下，防止飛機失速。

然而，有許多專家認為比起信號燈，MCAS 具有更大的潛在風險，若 MCAS 從傳感器讀取到錯誤數據，將會導致無法恢復的向下俯衝。

波音執行長 Dennis Muilenburg 本周連發 2 封聲明，強調安全是波音公司的核心，也是其對於客戶的絕對承諾。表示很快會發布軟體更新以及針對 737 Max 相關的飛行員培訓，以解決錯誤傳感器輸入觸發 MCAS 的情況。

《紐約時報》週四的報導指出，波音兩起空難背後可能與駕駛艙缺少兩個安全組件有關，分別是不一致信號燈和迎角傳感器。然而，這兩個安全設備並非飛機本身標準配備，僅是波音公司提供可選購的升級配備，這意味著必須額外花錢購買。

對於波音和其他飛機製造商來說，升級配備的收費十分有利可圖，也因為必須額外付錢才能取得，對於像印尼獅航等廉價航空來說，只要監管機構沒有強制要求就不會另行購買。

據了解，所有新的波音 737 Max 飛機上，不一致信號燈將是標準功能，但迎角傳感器仍然是可選項。

其他航空公司對於可選安全組件的看法也不盡相同。挪威航空代理營運長 Tomas Hesthammer 此前接受《金融時報》採訪便表示，認為信號燈並非關鍵安全組件，因此該航空並沒有將其作為標準配備。