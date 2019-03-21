生產飛機械航電設備 Honeywell：業務未受波音事件影響

Honeywell (HON-US) 董事長兼 CEO Darius Adamczyk 週三 (20 日) 表示，該公司並未因波音 (BA-US) 737 Max 8 空難或被停飛而影響到其業務。

這個技術專業製造公司為飛機提供機械系統和航空電子設備，但不提供飛行控制或飛行管理系統。

Adamczyk 指出，「目前為止還看不出這對我們的業務產生任何影響。」

他說，Honeywell 正在與國家運輸安全委員會 (NTSB) 和波音公司密切合作，以找出墜機的根本原因。

他強調，「Honeywell 願意做任何事來協助波音，更別說 NTSB 了，一定會提供協助的。這是我們的第一要務。但就業務放緩而言，目前還看不出，至少目前如此。」

在衣索比亞航空公司 302 航班上週發生空難，造成機上 157 人全數罹難後，美國的所有波音 737 Max 噴射客機都遭停飛。5 個月前，獅子航空波音 737 Max 8 從印尼雅加達起飛後數分鐘墜毀，機上全部 189 人遇難。

法國和衣索比亞的調查人員上周表示，從衣索比亞航空公司客機的黑盒子讀取的數據與獅子航空班機表現出「明顯的相似之處」。印尼空難的調查人員曾表示，該機墜毀前機長正努力與波音公司為 737 Max 客機新增的自動防失速系統搏鬥。

波音公司 CEO Dennis Muilenburg 表示，該公司將繼續「努力不懈地致力於讓安全的飛機更安全」。