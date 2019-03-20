〈金管會立院備詢〉央行反駁長期低利害壽險業高匯損 顧立雄轉彎指向保單定價策略

保險業去 (2018) 年匯損高達 2323 億元，創歷史新高，金管會在立法院財委會報告中指出，台灣長期低利率，導致保險資金大舉投資海外尋求高報酬標的，但也因此面臨龐大匯損壓力。對此，央行副總裁嚴宗大今 (20) 日當場反駁與低利有關。而金管會主委顧立雄也「轉彎」把矛頭指向保單定價策略，表示希望今年壽險業匯損要降低，金管會會注意保險業的保單定價策略。

國人向來偏好儲蓄，喜好投保高儲蓄性質保險商品，造就新契約保費收入大量成長，形成保險業資金去化的壓力，加上長期處於低利率環境，致保險業資金尋求國外報酬率較高投資標的，也因此，在匯率劇烈波動時，造成保險業龐大的匯損壓力，去 (2018) 年，保險業匯損 2323 億元創歷史新高。

顧立雄表示，造成此結果，主要是前年匯率波動超過壽險業原來的預期，所以去年增加避險比重，又因台美利差擴大，造成避險成本過高，但在二年經驗後，預期今年壽險業應會依其專業，調整避險比重，做一些適切的安排，希望壽險業今年匯損要降低，不要再擴大。

今年壽險業匯損是否可以小於 2000 億元？顧立雄說：「我當然希匯損要降低，不要再擴大。」

立委賴士葆追問，報告所指「長期處於低利率環境」是不是因為中央銀行長期不升息，造成壽險資金只能大量向海外尋找高報酬標的？

央行副總裁嚴宗大當場反駁表示，台灣壽險業的海外投資比重是全球最高的，比其他國家高很多，且去年即使台美利差擴大，造成避險成本提高，但台灣並不是與美國利差最大的國家，綜觀其他各國 10 年期公債殖利率，法國 0.4%、德國 0.09%、荷蘭 0.18%、瑞士 - 0.36%，台灣十年期公債還有 0.8%，也就是台灣不是與美國利差最大的國家。

顧立雄未正面回應升息問題，僅表示，壽險業賣保單時，若給的保單訂價、宣告利率報酬率太高，就得要再去尋找更高報酬率的投資標的，因此金管會要從源頭控管，會緊盯保險業的保單 pricing(定價) 策略。