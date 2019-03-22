日本CPI通膨率 連續26個月上揚

日本 2019 年 2 月的消費者物價指數 CPI，在去除食物後的總指數表現為 101.3，與去年同期相比上升了 0.7%，略遜於上月的 0.8% 成長幅度。而汽油價格則是出現了近 2 年又 3 個月以來的首次負成長，年減 1.3%，今後因原油價格下跌所引發的各方面影響，值得持續關注。

日本總務省在週五 (22 日) 發表了 2019 年 2 月份的消費者物價指數 (CPI)。指數為 101.3 (注：2015 年 CPI = 100)，較去年同期上升了 0.7%。而市場預期的中間值則為 0.8% 的上漲。

日本的 CPI 已經連續 26 個月 (2 年又 2 個月) 出現正成長，日本總務省對此表示「物價持續維持緩慢上揚的傾向」。

從報告內容來看，在不含食物的總指數方面，所有查價項目群當中有 268 項上漲，占了整體的 51.2%。下跌的有 188 項，持平的有 67 項。

電費、瓦斯費與去年相比出現了正成長，在國外套裝行程旅遊的表現方面也非常出色，都帶動了指數上揚。

而在汽油方面，由於原油價格在去年入秋之後出現下跌，汽油價格在 2016 年 11 月以來 (2 年又 3 個月)，首度低於去年同期水準。

在出現正成長的電費方面，由於日本國內 10 家大型電力公司同時決定在 4 月調降電價，今後原油價格下滑是否會造成更廣泛的影響，需要持續關注。