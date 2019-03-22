憂梅伊版協議難過關 高盛上調英國「硬脫歐」機率

歐盟各國領袖日前「有條件」同意，英國可延後脫歐期限；今 (22) 日投行高盛下修了英國首相梅伊的脫歐協議，獲國會表決通過的預期，並上調英國無協議「硬脫歐」的機率。

梅伊原向歐盟請求，將英國脫歐期限，延後至 6 月 30 日；然而，歐盟 28 國領袖經協商後，提出 2 種延後脫歐的條件，假如下週英國國會通過梅伊修改後的脫歐協議，期限可延長至 5 月 22 日；若沒通過，就只能延後至 4 月 12 日。

若出現上述第 2 種情形 (梅伊版脫歐協議闖關失敗)，英國有 2 個選擇，一是無協議「硬脫歐」；另一是於 5 月 23 至 26 日，於國內舉行歐洲議會選舉，再次請求延後脫歐。

高盛分析師於報告中寫道，歐盟讓英國的脫歐基準日，延後至少 2 週，雙方得以保留各種可能的選擇。

高盛報告將梅伊版脫歐協議獲國會通過的機率，從 60% 下修至 50%，並將無協議「硬脫歐」的機率，從 5% 上調至 15%；至於英國繼續留在歐盟的機率，則為 35%，與前次預測相同。

英國脫歐大臣 Steve Barclay 日前表示，若國會不願支持梅伊的脫歐協議，屆時恐面臨「無協議硬脫歐」，或「徹底破壞脫歐」的結果。

台北時間週五下午 4 點 58 分，Investing.com 報價顯示，英鎊兌美元下跌 0.02%，至 1.3104。