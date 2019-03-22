〈財報〉Nike Q3獲利優 為何股價反下跌？

Nike (NKE-US) 股價在近幾個月上漲，週四盤後下跌約 4%，來到了 84.30 美元。假期間北美與中國市場的大量需求，加上自家 app 與網站開發，暫且幫助 Nike 總營收符合市場預期，但展望本季表現，隨著假期結束，需求下降，Nike 預期本季營收成長將放緩，拖累股價走低。
Nike 第三財季財報關鍵數據：
- Q3 北美市場營收 38.1 億美元，低於預期的 38.5 億美元。
- Q3 總營收 96.1 億美元，低於預期 96.5 億美元。
- Q3 每股盈餘 68 美分，高於預期 65 美分。
- Q3 毛利率 45.1%，高於預期 44.7%。
以市場最關注的營收狀況來看，運動鞋品牌 Nike 公布第三財季 (截至 2/28) 總營收，北美市場年增 7%，在不考慮匯率波動下，則成長了 11%；Nike 在中國市場總營收增長 19%。然而近期這兩市場的成長速度皆低於上一財季。
Nike 執行長帕克 (Mark Parker) 表示公司在上一季度首次達到 10 億美元的業績。他表示公司 app 程式也持續在更新功能，並提供更客製化的產品和獎勵給消費者。「整個 Nike 團隊都在嘗試創新進步，發展出更好的概念產品」
Nike 最近在曼哈頓以時尚著稱的第五大道蓋一座六層樓的旗艦店。消費者可以在店裡搭配手機 app 掃描產品條碼或是利用智能手機試穿衣服。
財測展望：
公司內部高層在周四會議中報告，他們預計第四財季的總營收將增長高達一位數，由於貨幣匯率的影響將使營收成長低於 6 個百分點，使得公司銷售業績低於市場預期。
其他財報重點：
1. 中國市場需求大增
Nike 首席財務長 Andrew Campion 表示：「Nike 在中國很有發展潛力，但我們還未在中國市場進行長遠的規劃」
在財報公布的一個月前，杜克大學球星威廉森 (Zion Williamson) 因為在場上 Nike 球鞋爆裂，造成 Nike 股票一度下跌 1%，但尾盤的拉抬回升。
2. 女鞋業績增長大於男鞋
Nike CEO 帕克說道:「越來越多女性接受運動鞋文化，我們正在大規模的為女性打造商品，讓運動成為一種新時尚。」
ＣＥＯ表示，今年底將推出更多平價商品，提供社會各層面的人更多選擇。「我認為我們在全球市場有很高的競爭力」