〈財報〉Nike Q3獲利優 為何股價反下跌？

Nike (NKE-US) 股價在近幾個月上漲，週四盤後下跌約 4%，來到了 84.30 美元。假期間北美與中國市場的大量需求，加上自家 app 與網站開發，暫且幫助 Nike 總營收符合市場預期，但展望本季表現，隨著假期結束，需求下降，Nike 預期本季營收成長將放緩，拖累股價走低。

Nike 股價江波圖 圖片來源：Google

Nike 第三財季財報關鍵數據：

Q3 北美市場營收 38.1 億美元，低於預期的 38.5 億美元。

Q3 總營收 96.1 億美元，低於預期 96.5 億美元。

Q3 每股盈餘 68 美分，高於預期 65 美分。

Q3 毛利率 45.1%，高於預期 44.7%。

以市場最關注的營收狀況來看，運動鞋品牌 Nike 公布第三財季 (截至 2/28) 總營收，北美市場年增 7%，在不考慮匯率波動下，則成長了 11%；Nike 在中國市場總營收增長 19%。然而近期這兩市場的成長速度皆低於上一財季。

Nike 執行長帕克 (Mark Parker) 表示公司在上一季度首次達到 10 億美元的業績。他表示公司 app 程式也持續在更新功能，並提供更客製化的產品和獎勵給消費者。「整個 Nike 團隊都在嘗試創新進步，發展出更好的概念產品」

Nike 最近在曼哈頓以時尚著稱的第五大道蓋一座六層樓的旗艦店。消費者可以在店裡搭配手機 app 掃描產品條碼或是利用智能手機試穿衣服。

財測展望：

公司內部高層在周四會議中報告，他們預計第四財季的總營收將增長高達一位數，由於貨幣匯率的影響將使營收成長低於 6 個百分點，使得公司銷售業績低於市場預期。

其他財報重點：

1. 中國市場需求大增

Nike 首席財務長 Andrew Campion 表示：「Nike 在中國很有發展潛力，但我們還未在中國市場進行長遠的規劃」

在財報公布的一個月前，杜克大學球星威廉森 (Zion Williamson) 因為在場上 Nike 球鞋爆裂，造成 Nike 股票一度下跌 1%，但尾盤的拉抬回升。

2. 女鞋業績增長大於男鞋

Nike CEO 帕克說道:「越來越多女性接受運動鞋文化，我們正在大規模的為女性打造商品，讓運動成為一種新時尚。」

ＣＥＯ表示，今年底將推出更多平價商品，提供社會各層面的人更多選擇。「我認為我們在全球市場有很高的競爭力」