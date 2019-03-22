停飛持續重創波音 印尼鷹航取消49架波音737訂單

波音 (BA-US) 737 Max 8 近半年來，在全球發生兩起空難，造成波音 (BA-US) 股價下跌，在中國等六個國家停飛波音 737 MAX 8 事故機型後，出現第一家公開宣布取消波音訂單的航空公司，《紐約時報》即預估波音將損失 49 億美元。

印尼鷹航 (National Carrier Garuda Indonesia) 週五 (22 日) 聲稱，已宣布取消 49 架波音 737 MAX 8。據鷹航首席財務長表示，鷹航可能將其 737 Max 訂單換成波音旗下其他機型，具體情況仍在進行中。

鷹航發言人 Ikhsan Rosan 說道，公司已於 3 月 14 日致電波音要求取消其 737 Max 8 訂單，目前尚未收到波音公司的回覆，但表示會在 3 月 28 日訪雅加達時再做 「進一步討論」。

圖: AFP 波音 737 MAX 客機

印尼鷹航目前只擁有一架波音 737 Max 8。這款機型目前已被多個國家停飛，包括了美國、歐洲、中國和印尼。印尼鷹航也因此成為了首家在兩起空難後公開宣布取消波音訂單的航空公司。

去年 10 月 29 日，印尼獅航一架波音 737 Max 8 客機在雅加達起飛 12 分鐘後墜毀在爪哇海，造成機上 189 名乘客和機組人員全數罹難。

不到五個月後，衣索比亞航空 另一架波音 737 Max 8 機型墜毀，機上 157 人皆遇難。 衣索比亞交通部長 Dagmawit Moges 表示，從飛行數據記錄儀中得到的初步數據顯示與雅加達墜機事件「明顯相似」。調查人員懷疑是飛行系統故障可能是這兩起失事主因。

波音 737 Max 8 的兩起空難還導致美國交通部要求美國聯邦航空總署 (FAA) 批准波音公司的 737 Max 8 飛機進行審計，據報 FBI 刑事調查也介入飛機審核通過的程序。