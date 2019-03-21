【華冠投顧】多頭軋空氣勢宏 目標摩台結算後 台積電創下新高 大盤衝破10600

市場焦點股: 矽瑪 (3511)、奇鋐(3017)、晶彩科(3535) 及元翎 (4564) 等。盤面上資金就是轉入各式各樣中小型類股，光學股亞光 (3019) 昨日公布現金股利政策，馬上公布 4/2 是融券最後回補日，2226 張融券空單完全沒低點可回補，強勢的還有 5G 基建股磐儀(3594)。

台積電 (2330) 今日開高走高，收盤衝上今日最高點 245.5 元，亦飆上五個月新高價，成為台股最強助攻員，外資調高其評等及目標價，並連 4 日買超，市值近 9 個交易日激增 3759.9 億元。

台股加權指數技術面呈現量縮的中紅 K 線，三大法人買超 99.27 億元，終場點上漲 57.99 點。台指期結算後換主將持續衝鋒，金融保險類股指數連續第四天創新高後今天出現帶下影線小黑 K 線。

未來若是要站穩 10600 點還需要依靠未漲升的權值股接替輪動才更健全，這時候就是再次有新族群輪動的機會。

很多績優股尚未表態，推估就是市場再等去年第四季的財報。基本上，資金行情中財報效應市場反應不大，反觀突然發佈的股東會時間，會讓融券空頭被軋得不知所措。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估