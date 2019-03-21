MIT學者蔡立慧發現阿茲海默症新療法 小白鼠認知能力獲提升

根據 MIT News 報導，台灣中研院院士、麻省理工學院 (MIT) 腦神經科學教授蔡立慧及其研究團隊發現，可望藉由特定頻率的光能和聲音，治療阿茲海默症；對小白鼠進行的實驗顯示，其病理特徵有所減少，認知能力則隨之提升。

阿茲海默症患者的腦部，會出現β類澱粉樣蛋白和 Tau 蛋白沉積的現象，長期研究阿茲海默症療法的蔡立慧研究團隊，採取 40 赫茲的聲音刺激方式，對小白鼠進行實驗，觀察其腦中β類澱粉樣蛋白的變化。

實驗結果顯示，歷經 7 天療程後，小白鼠腦中的β類澱粉樣蛋白，有減少現象，對物體、空間的識別能力，則有所增加，意味著認知能力獲得提升；對照組的小白鼠 (未接受療程或隨機接受聲音刺激)，認知能力並無顯著改變。

值得注意的是，當 40 赫茲的聲音搭配光能同時使用時，對於清除β類澱粉樣蛋白，似乎有更好的作用。

蔡立慧表示，對於這種療法，能否適用於人類患者，仍待進一步研究；目前，研究人員已在受試者協助下，對該療法進行了安全性測試。

過去對阿茲海默症病理特徵的認識，多主張β類澱粉樣蛋白和 Tau 蛋白的沉積，是致病原因，如今看來，該現象較可能是罹病造成的結果，相關研究正試圖從此一角度，找出治療方法。