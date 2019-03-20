聯準會「放鴿」激勵全球 經理人示警：留意追高風險

美國聯準會 (Fed) 將在 21 日凌晨公布最新利率決策，外界關注聯準會決策，根據美林全球基金經理人全球調查報告，57% 的經理人認為，聯準會對於升息態度將更趨審慎，不會因為加快升息步伐，導致 2020 年被迫降息。

調查也發現，今年以來股債同步走揚，讓經理人「居高思危」，其中股票部分，加碼股票的比例下滑 3 個百分點來到淨加碼 3%，債券也降低 1 個百分點至淨減碼 37%。

進一步觀察，經理人對於各區域股市方面，歐股因景氣動能疑慮大，經理人下降 13 個百分點到淨減碼 8%，美股部位小幅上升至中立；至於新興股市的淨加碼比重較上月上升 3 個百分點來到淨加碼 40%，為各區域股市中最受青睞者。

另外，英國雖然無協議脫歐的可能性降低，但在脫歐協議還不明朗的情況下，讓經理英股持續為減碼重心，淨減碼 28%。

儘管英國已經確定延後脫歐，目前差別在於延長 3 個月或超過 12 個月，調查發現，超過半數的經理人認為，英國脫歐延長 3 個月可能性最高，雖然英國脫歐最終協議仍不明確，但預估無協議脫歐可能性不高，英鎊與英債空單出現回補。

在產業類別部分，以科技業與生技醫療較受經理人青睞，其中生技產業在醫療年會與併購等利多支撐；科技業則在財報與併購消息題材挹注下，深受經理人青睞產業。另外，公用事業、保險及工業為前三大減碼產業。