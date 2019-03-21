〈Fed超鴿派〉Fed下一步怎麼走？ 凱投宏觀：可能降息

美國聯準會 (Fed) 今 (21 日) 凌晨公布本次 FOMC 利率決議，宣布不升息，聯邦資金利率仍維持 2.25% 至 2.5% 的目標區間。凱投宏觀 (capital economics) 經濟學家 Michael Pearce 認為聯準會的潛在經濟預測「過於樂觀」，下一步可能迎來「降息」。

Pearce 預估，2019 年的整體經濟成長將遠低於趨勢水平，並表示聯準會的下一步行動將會是降息。

Sit Investment Associates 高級副總裁 Bryce Doty 也認為，聯準會轉鴿背後所隱含的信號讓人感到擔憂。他指出，雖然聯準會釋放鴿派信號，但他們同時停止加息及縮表，讓人擔心他們對於全球經濟增長的預期實際上是下調的。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在本次的聲明中提到，經濟成長與去年第 4 季增速相比稍微放緩，2 月份就業人數幾乎沒有變化，但近月平均就業成長一直很穩定，總體通膨率已下降 (食物與能源除外)，卻仍接近預測值 2%，有達到 Fed 的通膨目標。

《華爾街日報》認為，雖然受到美國政府關門以及去年底股市大跌引發的悲觀情緒影響，導致經濟數據看似疲軟，但這些可能只是暫時的，面對來自全球的風險，例如英國脫歐與歐洲、中國經濟放緩等不確定性，Fed 現在是在打「安全牌」，預先防患未然，保留繼續緊縮的彈性。