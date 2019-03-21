阿里雲推出「小程序繁星計畫」 20億元補貼扶持開發者、商家

阿里巴巴集團旗下雲計算平台阿里雲今 (21 日) 上午在北京舉行峰會，除了數十款新品外，也正式發布阿里小程序雲，並聯合旗下支付寶、淘寶、釘釘以及高德共同發布「阿里巴巴小程序繁星計畫」，提供 20 億元補貼扶持 200 萬以上的小程序開發者及 100 萬以上商家。

阿里雲表示，之所以推出「阿里巴巴小程序繁星計畫」，是為了進一步扶持小程序開發者，並強調在小程序入駐旗下公司後還會得到流量重點支持。

據了解，阿里小程序雲能為全網各個小程序平台提供統一的後端服務，讓開發者能夠在小程序端進行統一的應用發布、資源管理以及數據管理等，實現一雲多端。

此外，阿里商業操作系統的業務能力也會在小程序雲上凸顯出來，未來將促進電商、金融、生活服務等各行各業開發者及企業客戶快速進入阿里巴巴經濟體生態。

阿里巴巴在過去 10 年開創了中國雲時代，並研發出中國的雲操作和 AI 系統。阿里巴巴 CTO 兼阿里雲總裁張建鋒表示，「All in Cloud 的時代已經來臨，雲讓數據化生產的門檻大幅降低。未來將會持續擴大戰略性投入，聚焦新零售、新金融」。

另外，除了發布超算型異構實例 SCC-GN6 等數十項新產品外，此次峰會上還宣布眾多產品降價，像是 ECS 雲服務器海外降價 20%，塊存儲降價最高 15%，高速通道全線路降價 10% 等。