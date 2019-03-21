台股盤前－再創波段高點後 遇上Fed更鴿派 觀望央行理監事會

台股昨 (20) 日在光學股、台積電創 5 個多月新高帶動下，終場上漲 39.24 點，收在 10551.56 點，站穩年線第三天、日線連四紅，並再創波段高點。不過，美國聯準會「更」鴿派，金融股嚇趴，美股三大指數走跌，漲多的費城半導體指數更回跌超過 1%，只有那斯達克指數小漲，今天央行也將召開理監事會，預期台股也將陷入觀望，但要留意金融股走勢。

自營商昨天獨站賣方，賣超 4.55 億元，而投信買超 1.44 億元，外資及陸資買超 55.95 億元，三大法人合計買超 52.84 億元。其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 681 口，降至 56702 口。

美國聯準會 (Fed) 雖然 3 月利率按兵不動，但是態度更為鴿派，從去年暗示今年會升息 2 碼，轉為暗示今年都不會升息，並調降經濟成長與通膨預測，且 9 月起停止縮表；受此影響，美元應聲重貶，美債殖利率大幅下挫，10 年期公債殖利率跌至 2018 年 1 月以來的最低水平。

今天看盤重點，美國更鴿派，讓美股金融股重挫，反映到台股金融股表現也將是關注重點，外資近日連續買超金融股，是卡位押寶還是先拉抬好出貨？不過，金融股多為高現金殖利率模範生，向來受存股族青睞，將是一大利基。

小米昨日舉行業績發表會，去年進行一系列調整，包括強化技術、調整業務結構與區域組織架構，預料今年小米的發展勢頭會愈來愈猛。小米手機去年出貨 1.19 億支，今年在品牌分拆後，期推升出貨量，有助帶動供應鏈英業達、友達等營運，可關注今天小米供應鏈表現。

亞太電信昨日攜手鴻海集團、諾基亞、愛立信、宏達電，展示全台首次 5G、8K、360VR 的實際演示，更落實鴻海集團總裁郭台銘高喊多年的 8K 加 5G 布局。鴻海集團副總裁季亞太電信董事長呂芳銘看好，5G、8K 明年可望開始實現。

整體來說，台股這次躍過年線持續盤堅，不過，要留意的是其實本月份外資還是賣超，只是在期貨多單上維持 5 萬口以上相對高檔，目前月線上升至 10355 點，是下檔支撐所在。