瓦城去年每股賺逾15元續創新高 每股擬配息13.6元 現金殖利率逾5%

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (21) 日公布去年財報，全年稅後純益 3.53 億元，年增 7.4%，每股純益(EPS)15.17 元，不僅續創新高，也是連續 6 年賺超過 1 個股本，瓦城董事會也通過每股擬配發現金股利 13.6 元，配息率 89.6%，以今日收盤價 266 元計算，現金殖利率達 5.1%。

瓦城去年合併營收達 43.01 億元，年增 4.72%，毛利率提升 0.53 個百分點至 53.85%，營業利益也提升 0.55 個百分點至 10.23%，淨利率為 8.21%，年增 0.21 個百分點。

即便餐飲市場競爭激烈，瓦城仍連續 7 年刷新「營收、毛利、營業淨利、稅後純益、每股純益、來客人次」紀錄，全年來客數突破 770 萬人，並穩坐國內餐飲業獲利王寶座，展現團隊優異的成本控管和規模化實力。

瓦城董事長徐承義表示，瓦城擁有「將東方料理連鎖化」能力和「具備能複製任何東方菜系」的研發技術，在此基礎之下，新品牌、新開店力度持續暢旺。

展望 2019 年，瓦城總店數以成長 20% 為目標，預計將新增 25-30 家門店，並將從第 2 季開始加速展店步調，其中，「時時香 RICE BAR」是重點品牌，預計再開 8 家店，其次為「瓦城」和「1010 湘」，營運成長動能無虞。