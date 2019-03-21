華為P30系列將發布！郭明錤點名亞光、利達光電受惠

中國手機大廠華為 (Huawei) 將於 26 日在法國巴黎發布新款旗艦機型 P30 系列，天風國際證券分析師郭明錤昨 (20 日) 發布報告表示，受益於高倍光學變焦的關鍵創新，預估 P30 Pro 2019 年出貨量為 400-600 萬部，華為將成為首度大量出貨配備潛望式鏡頭手機的品牌，可望帶動相關零組件供應商出貨成長。

據了解，華為最新高階機型 P30 Pro 採用潛望式鏡頭，可實現 10 倍光學變焦創新體驗，估將進一步帶動供應商出貨成長，包含稜鏡、影像傳感器 (CIS)、音圈馬達 (VCM)、鏡頭模塊 (CCM) 等等。另外，考慮到潛望式 CCM 良率仍有改善空間，預估 2019 年潛望式鏡頭零組件出貨量為 1000-1200 萬個。

郭明錤預測華為 P30 Pro 潛望式鏡頭供應鏈為亞光 (3019-TW)、利達光電 (002189-CN)、Sony(6758-JP)、大立光 (3008-TW)、TDK(6762-JP)、舜宇 (2382-HK) 以及立景等。其中，利達光電 (002189-CN) 與亞光 (3019-TW) 將實現高階機型零組件的大量生產，成為眾多供應商中的最大受益者。

郭明琪指出，利達光電可望受益於光電防務產品 (微光、紅外線瞄準鏡等) 以及下游產品 (投影機、車載微投等) 潛在訂單的成長；至於亞光則受益於小米潛望式鏡頭稜鏡的潛在訂單，以及車用事業穩定成長等因素，估兩者將成為供應鏈中的最大贏家。

郭明錤預期，小米 (1810-HK) 可能在第 2 季推出潛望式鏡頭手機，因此對潛望式鏡頭手機的出貨動能持正向看法，保守估計 20220 年潛望式鏡頭手機出貨可同比增長 230% 至 2000 萬部。

然而，他也提醒，受到新產品生產延遲以及美中貿易戰所導致需求不足，供應商的非華為業務成長將不如預期。