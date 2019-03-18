信用小白要辦信用卡有新管道 凱基銀攜中華電推手機辦卡

「信用小白們」想辦信用卡多了一個新管道，凱基銀行今 (18) 日宣布，即日推出手機門號辦信用卡服務，只要擁有中華電信門號滿 6 個月以上、繳費正常的用戶，可透過手機操作申辦信用卡，累積與銀行往來信用紀錄。

所謂的「信用小白」是指從來沒有與銀行有過往來記錄者，這些人多半是剛出社會、收入有限的年輕人，也因為在銀行信用紀錄一片空白，想要申請信用卡難度也相對較高。

凱基銀行宣布即日起，啟動第二階段金融科技創新實驗計畫，推出「手機門號辦信用卡」服務，只要同時符合以下三項條件，包括：一、持有中華電信門號 6 個月以上且繳費正常，二、凱基銀行新客戶，三，透過凱基數位平台辦理。

凱基銀行表示，只要是符合身分的中華電信用戶，輸入五個畫面、拍四張照後，最快 6 分鐘就能完成信用卡申貸。

凱基銀個人金融總處長敖蓓寧指出，目前使用凱基信用卡綁定 Apple Pay 的卡友中，40 歲以下年輕人占比是 40 歲以上族群的 2 倍，每季消費金額可達 2.5 萬，「手機門號辦信用卡」讓小白客群透過鏈結電信往來記錄而有機會取得信用加分，年輕族群可以藉此創新實驗計劃取得和金融機構往來第一張門票。

凱基銀行去年第 4 季與中華電信合作，推出「手機門號辦貸款」服務，運用大數據資料分析，跨業鏈結電信資料，開發行動門號身分認證技術，讓民眾可用手機完成信用貸款申請。

凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑表示，第一階段創新監理沙盒實驗成效顯著，進入審查案件的每 5 位申請人中，就有 1 位是從未使用銀行服務的信用小白，達成實踐普惠金融的精神。

周郭傑說，以滿分為 10 分計算，實驗計畫的客戶滿意度高達 9.62 分，高於平均滿意水準，主因是申辦流程簡易、步驟說明清楚、審核速度比預想得快，深受申辦人認同。

凱基銀行表示，行動門號身分認證技術能有效排除非本人申請的案件，提升數位平台的身分驗證能力，且透過電信評分，可確實掌握小白客群的風險樣貌，提升其取得金融商品的機會。