【華冠投顧】控盤者持續軋空軋到外太空！！！低基期中小型股開始蠢蠢欲動ING……

◆盤勢分析

焦點個股：3037 欣興、8046 南電、3708 上緯投控、1909 榮成、6552 易華電

昨晚道瓊小回檔，費半指數受惠 NVidia 和 AMD 大漲，漲幅達 1.34%。大盤連四天創波段新高，從 1/4 低點 9319 點至今共驚驚漲了 1237 點，超強悍的控盤者就是要繼續軋空「軋到外太空」…… 今日依然請 2330 台積電、3711 日月光投控、2408 南亞科、2881 富邦金、2882 國泰金、2317 鴻海等權值股拉盤。1 點過後外資拉高台指期結算，尾盤明顯拉抬，收盤再漲 39 點，成交量 1,187 億元。OTC 雖然連八天留上影線，但收盤價卻天天往上墊高，今天又漲 0.26%，成交量 360 億元。大家有沒有發現……OTC 已偷偷站穩年線了…… 這代表控盤者調節獲利漲多中小型股，並且慢慢進行低接低基期的優良中小型股，結構性的調整，資金並未自 OTC 中撤出…… 未來【小鬼當家盤】將有機會慢慢浮現！！

【舊菜持續香噴噴噴的狂噴到外太空啦！！】

6552 易華電今天再⊕創新高囉～（全國會員 30 元買進配股配息，賺證了好幾次也不厭倦的「一朵花店」，從 30 飆到...156！！）1/3 全國會員 150 元買進賺證的 9921「巨大的裸鑽」果然持續閃閃惹人愛！！〔150…207〕1/4 全國會員 32 元買進賺證的 3217「NICE 裸鑽」果然 NICE +NICE……. 閃閃惹人愛！！〔32…56〕創收盤新高！！

小菜 3/18 在的 PCB 領頭羊 3037 欣興今天也漲上去囉！還有 5439 的高技也連漲 3 天囉…… 小菜已送給大家加減賺囉！！今天 3037 欣興帶動 8046 南電、2368 金像電。而風電較強的是 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY……

弱勢股包括 4119 旭富、1909 榮成、6451 訊芯 - KY、3406 玉晶光、4942 嘉彰等…… 多數是高基期或短線漲多股……

中小型股果然越來越好賺了……【中華亮晶晶】又是誰？？文章篇幅有限歡迎免費加 LINE…… 有錢大家一起賺…… 祝大家明日操作順利～～

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

