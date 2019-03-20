【華冠投顧】3/15預告「3月台指期高檔結算」 今天完全應證

◆盤勢分析

5G《南電》、風電《(伊俐馬) 永冠》 攜手大漲創高

上週五曾分析「大盤下週將有機會攻克年線，週三台指期會在 3 月合約的高檔區結算」。

今日台指期結算，大盤在美股開高走低小漲小跌、亞股普遍回檔背景下，依然逆著國際盤如期拉高結算，+39 點續創今年收盤新高 10551，OTC 指數 + 0.27% 站上年線。

本週截至目前為止的台股走法一如上週五所預期，下半週少了結算干擾後，將能更客觀地研判多頭企圖心強弱。

由於今日次月期貨走法相對現貨疲軟，逆價差出現擴大情形，此外大盤委賣張數偏高且 OTC 指數連續第八天留上影線，盤面多個跡象皆顯示短線空方力道相應增強，因此，結算之後大盤停下腳步休息是正常現象，以上週五低點 10370 作為短線強弱分界點。如果在短線數據開始不利多方的狀況下還可以持續墊高，就表示多頭企圖心頗強，就別擅自預設高點。

＜疾風知勁草 拉回吃到飽＞

近期 OTC 指數跟著大盤以紅Ｋ棒持續推升，盤面確實看到有中小型股噴很高或接棒衝，不過Ｋ棒老是有上影線且漲勢相對落後大盤，透露有些個股真的出現獲利了結賣壓，尤其是 "高基期股" 常見賣壓突然湧現之情形，像是近日在 "強弱勢股" 提到的《6230 超眾》、《4736 泰博》、《4174 浩鼎》、《6282 康舒》、《6111 大宇資》、《3176 基亞》... 等，短線修正的速度都很快。

為了應對盤面的現況以及有效掌控風險，昇楷這段時間的操作秉持著 "勿輕易追高"、"鎖定量極縮守支撐個股布局"、"持股推升到壓力區或觸及移動停利點就先獲利調節" 三個原則。

舉例來說，公開分享的《8046 南電》，上週四 (3/14) 提醒「量極縮守季線後，見到 "初步轉強訊號"」之後如期發動上攻，四個交易日急噴 17% 創波段新高 43.05，這檔個股追蹤許久了，相信有買通通賺到囉，大家福氣啦！後續好朋友逢高自設停利點，學員按照指令動作。

＜【疾風八駿馬】贈送持股追蹤＞

前波回檔見低點當天 (3/8 星期五) 盤後影音提醒「疾風知勁草、拉回吃到飽，正是時候，同時介紹『運動大聯盟』三巨頭之一《1477 聚陽》」，之後緩步盤高過程也在盤後影音及早安文也分享相關新聞做追蹤，今天 + 4.1% 再創新高 215，創新高代表 "有買通通賺到"，大家福氣啦！

錯過『運動大聯盟』～《4426 利勤、1477 聚陽》的好朋友，《汗血寶馬》今天拉回，可留意 "量急縮守支撐" 的上車時機。

另【疾風八駿馬】NO.8 ～ 《(伊俐馬)1589 永冠 - KY》，今天一根長紅棒，大漲 9.65% 創新高，好朋友自行決定想賺多少囉！

＜強弱勢股＞

今日強勢股部分，ABF 載板三雄《3037 欣興》、《8046 南電》、《3189 景碩》同步攻高；高股息題材帶動矽晶圓族群《3532 台勝科》、《6488 環球晶》、《5483 中美晶》、《6182 合晶》... 連袂反彈；離岸風電題材的《3708 上緯投控》、《9958 世紀鋼》、《2027 大成鋼》、《2013 中鋼構》... 集體點火。

今日大跌個股不多，但相對弱勢股還是集中在高基期個股，如《4942 嘉彰》、《4119 旭富》、《8406 金可 - KY》、《5234 達興材料》、《1784 訊連》... 等。另被動元件族群三巨頭除《2492 華新科》有守月線外，《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》仍在彎頭月線之下，在重上月線前仍暫保守看待。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

