今晚最重磅！一文抓住Fed利率決議「3大重點」前瞻

台北時間週四 (21 日) 凌晨 2 時，美國聯準會 (Fed) 即將公布眾所矚目的 3 月利率決議，市場普遍已將 Fed 本月不會升息定價至市場之中，繼續維持基準利率聯邦基金利率 (FFR) 在 2.25% - 2.50% 區間。

而觀察週四 (21 日) 的 Fed 利率決議，目前市場熱點正聚焦以下三大方向，包括：(1) Fed 是否將下修利率意向點陣圖 (Dot Plot) 之利率路徑預測、(2) Fed 何時可能停止當前的「縮表」計劃與最終資產負債表規模多少、(3) 通膨預期是否下修。

1. Fed 是否下修利率意向點陣圖？

據目前 Fed 利率意向點陣圖 (即去年 12 月所釋出的 Dot Plot) 所示，Fed 預期至 2019 年底止，聯邦基金利率的利率中位數將升抵 2.875% 一線，顯示 FOMC 官員是預期今年年內可望迎來 2 碼升息。

但伴隨著今年美國經濟的高位放緩、通膨預期走低等因素，近月以來 Fed 官員、包括主席鮑爾 (Jerome Powell) 等皆已多次向市場表示，認為在目前經濟數據不佳的場景下，Fed 將更對「升息保持耐心」，暗示 Fed 的升息循環可能已走向末梢。

市場經濟學家預期，Fed 年內可能「無法升息」、或是至多只能夠再「升息一碼」，而根據最新 CME 利率期貨價格顯示，更有交易員正對賭 Fed 可能在年內降息一碼，機率達 23.6%。

CME 利率期貨價格預期，Fed 年底利率維持在當前水平的機率為 73.3%，降息一碼機率則為 23.6% 圖片來源：FedWatch

對於 Fed 是否在點陣圖上下修升息預期，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席美國經濟學家 Ellen Zentner 認為，近期 Fed 官員們對於升息路徑已與去年大不相同，估計週四 (21 日) 釋出的點陣圖將顯著下修基準利率的預期中位數，投升息一碼的票數可能將與不升息的票數持平。

2. 「縮表」究竟何時停、最終資產規模多少？

Fed 自 2017 年十月宣布啟動縮表以來，資產負債表已自 4.5 兆美元縮減至當前 3.97 兆美元一線，縮減約 5000 億美元資產。

在去年 12 月底 Fed 尚未拋出結束縮表的風向時，美股在當時可謂是經歷了一輪慘跌，當時市場即有許多經濟學家認為，即是 Fed 縮表加乘升息壓力，大大打擊了美股市場流動性，致使股市下挫。

紅：S&P500 日線走勢圖 藍：Fed 資產負債表 圖片來源：Fred

上月 Fed 主席鮑爾曾在國會聽證上確認，Fed 計劃在「今年稍晚」結束縮表，預期 Fed 將維持高水平的資產負債表，鮑爾並表示，Fed 已準備好縮表的計劃框架，預計很快向市場公布。

據投資機構 PIMCO 預估，Fed 最快可能在週四 (21 日) 的 3 月利率會議上向市場宣布結束縮表的時間點，而最慢則可能等到 6 月。

另據《彭博社》向市場的一份調查顯示，目前市場主流經濟學家預期，Fed 最終僅可能將資產負債表縮減至 3.5 兆美元，一反 Fed 去年多次宣示的 3 兆美元以下。

3. 通膨預期是否下修？

最新 2 月份美國通膨消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.5%，是創下 2016 年九月以來最低增速，而 Fed 更關注的通膨指標個人消費支出 (PCE)，12 月年增率亦是僅來到 1.75%，低於此前預期的 1.9%，市場經濟學家即有聲音認為，美國通膨率可能無法維持在 Fed 的 2% 目標水平。

此前在 1 月份的 Fed 利率會議上，Fed 主席鮑爾即曾表示，確實通膨率表現是升息與否的一大考量，故若美國通膨趨勢進一步下行，即很大可能構成 Fed 無法升息的重要因素。

受到油價在去年 Q4 大跌的拖累，象徵美國通膨預期指標的十年期美債平衡通膨率 (10-Year Breakeven Inflation Rate) 亦是同步下挫，而雖然近期油價出現反彈，但仍距離去年下半年高峰每桶 70 美元甚遠，市場分析，在油價與平衡通膨率仍疲軟的環境下，Fed 有可能宣布下調 PCE 通膨目標值。