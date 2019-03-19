鴿派Fed 中國振興措施 也難推高2019的美國股市

儘管企業獲利預估穩健下滑，美國股市近來却持續上漲，這促使部份分析師想起了 2016 年。當時，企業獲利陷入衰退，股市却依舊走高。

2016 年，S&P 500 企業每股獲利僅上升 1.2%，S&P 500 指數於年初下跌後，全年仍上漲 9.5%。目前，S&P 500 企業第一季獲利成長預估下降至 - 2.5%，但股市多頭仍冀望與 2016 年類似的動能，今年能夠陸續展開。

然而摩根士丹利銀行分析師威爾森 (Mike Wilson) 於週一發布的報告中警告，有三項因素恐讓 2016 年的漲勢難以重演：1. 美國的貨幣政策已大幅緊縮。2. 中國振興措施已減少。3. 美國國內經濟已過度使用產能。

這些觀點與股市多頭的認知大相逕庭。股市多頭認為，去年 12 月底，股市自低點反彈上揚，係因預期 Fed 立場轉向鴿派，且有中國振興措施的利多。

儘管 Fed 於 1 月轉向鴿派立場，確實引發了股市的漲勢，但威爾森認為，聯準會 (Fed) 目前的政策已較 2016 年初大幅緊縮。2016 年初，Fed 合計升息僅 0.25%，且尚未縮減資產負債表。

他並說：「我們相信，目前較高的利率已對經濟構成壓力，例如房屋市場便因利率升高而格外疲弱。」

大多分析師認為，中國的振興措施將能很快讓該全球第二大經濟體回穩，但威爾森指出：「中國的振興措施，規模已不如 2016 年，恐僅及當時的半數。」

最後，威爾森指出，2016 年，美國經濟仍有大幅剩餘產能，現在情況已大不相同。他說，最明顯的例子是勞工市場。美國失業率接近歷史低點，勞工成本已愈益升高。

近幾週，威爾森一直警告投資人，面對今年以來的股市漲勢，需審慎以對。他於 1 月便警告客戶，應採取防禦策略，為企業獲利衰退做好準備。

去年，威爾森成功預測到股市於第四季的動盪走勢，他於 10 月底預測 S&P 500 將跌破 2500 點關卡，12 月底，該指數曾多日落於該關卡之下。