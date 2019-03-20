蘋果春季發表會前 全新AirPods亮相 通話時間多50%

繼釋出全新 iPad、iMac 產品後，蘋果 (AAPL-US) 今 (20) 日於官網公布全新 AirPods 和無線充電盒，該產品搭載全新 H1 晶片，通話時間較前一代多出 50%。

蘋果官方新聞稿指出，全新 AirPods 支援聲控 Hey Siri，並配有無線充電盒，位於充電盒正面的 LED 指示燈，可讓使用者對充電狀態一目了然。

位於充電盒正面的 LED 指示燈，可讓使用者對充電狀態一目了然。(圖：翻攝自蘋果官網)

蘋果全球資深行銷副總 Phil Schiller 表示，AirPods 提供絕佳的無線體驗，是蘋果最受歡迎的產品之一，新款 AirPods 採用全新 H1 晶片，其通話時間較前一代多出約 1 小時，連接時間快兩倍。

全新 AirPods 搭配無線充電盒，售價新台幣 6490 元；全新 AirPods 搭配充電盒，售價新台幣 5290 元；無線充電盒可單獨購買，售價新台幣 2690 元，台灣未在首波上市名單中。

全新 AirPods 搭配無線充電盒，售價新台幣 6490 元。(圖：翻攝自蘋果官網)

先前蘋果已於官網正式公布，春季發表會 It’s Show Time，將於美西時間 3 月 25 日，於蘋果總部的賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater) 舉辦；市場傳聞稱，本次發表會的亮點，將著重於軟體，蘋果可能推出影音串流服務，搶攻 OTT 市場。