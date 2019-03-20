〈輝達GTC大會〉傳聞中的7nm GPU缺席！黃仁勳：12奈米對圖靈架構最有意義

今年的 GTC 大會上，安排了 Nvidia(NVDA-US) 創辦人、CEO 黃仁勳共 3 個小時的演說，但眾人最期待的 7nm GPU 並沒有亮相，導致不少玩家及媒體都對此有些失望，但黃仁勳卻顯得相當輕鬆。

黃仁勳表示，Nvidia 隨時開發出最節能的 GPU，而且所用的技術還經濟實惠，「台積電很樂意為我們出售 7nm，我不用特別明智都可以做出購買的決定。但是，這個決定不能讓 Nvidia 成為一家非常優秀的公司。」

今年 1 月，當對手 AMD 發表全球首款基於 7nm 工藝的遊戲顯卡 Radeon VII(Radeon 7) 時，黃仁勳也顯得無所謂，他認為，這個產品沒有光線追踪、沒有 AI，即使用了 7nm 和 HBM 技術，也只能勉強追上 RTX 2080。

對於 7 奈米缺席的疑問，黃仁勳強調，Nvidia 擁有最好的工程師，也選擇對圖靈 (Turing) 架構最有意義的技術，那就是 12nm。

分析師認為，Nvidia 目前處於領先地位，發展目標放在光線追蹤 (Raytracing) 與深度學習加速器，對他們來說，不需要預先宣布更快的晶片。

在這次演說的幾小時前，Google 宣布了新的遊戲串流媒體平台 Stadia，宣稱可以讓人們玩高階遊戲而無須花費數百美元購買遊戲機或電腦，所有這些遊戲的運作都將由 Google 雲端來處理，而 AMD 將為 Google 打造雲端遊戲晶片。

黃仁勳並未直接評價此一消息，但他表示 Nvidia 不會像其他一些公司一樣，在雲遊戲市場上把自己打造成遊戲界 Netflix 的路線，這並非公司的發展策略。

Nvidia 將相當多的心力，放在資料中心市場，黃仁勳表示，資料中心顯卡要一個全新的架構，公司正著力於提供更多的使用案例。在雲端，亞馬遜也加 Google 與百度，宣布了基於圖靈晶的計畫，預計阿里巴巴也會仿效。

黃仁勳表示，未來資料中心會隨著網路及計算，而發生結構性的變化，這也是公司購買 Mellanox 的原因，這個併購交易預計最快要到年底才會完成。

Nvidia 股價週二上漲 4%，收 175.71 美元，AMD 大漲 11.83%，收 26.00 美元。