南亞每股擬配息5元 殖利率約6.56% 為歷年配息第三高

南亞 (1303-TW) 今 (20) 日公告股利政策，董事會通過每股擬配息 5 元，配息率約 75.19%，一如往年盈餘配發水準。若以今日收盤價 76.2 元計算，現金殖利率約 6.56%。

南亞公告，董事會通過擬每股配發現金股利 5 元，僅略低於去年的 5.1 元，為歷年來配息第三高，共將發出約 396.54 億元現金股利。

南亞去年第 4 季受到美中貿易戰與國際原油價格下跌影響，各類產品營收減少。獲利受到化工產品因油價快速滑落，利差空間縮減影響，雖有認列南亞科收益挹注 23.2 億元，但認列台塑化虧損達 9.6 億元，加上不如第 3 季有現金股利收入挹注，使獲利表現衰退。

南亞去年第 4 季合併營收 776.96 億元，季減 10.4%；稅後純益 43.28 億元，每股純益 0.55 元。去年全年營收 3330.58 億元，年增 8.8%，創新高；稅後純益 527.43 億元，年減 3.3%，每股純益 6.65 元。

台塑四寶去年稅後純益 2109.41 億元，較 2017 年衰退 11％，但仍力守連 3 年獲利超過 2000 億元的水準。台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW) 均已公布去年配息，分別為 4.8 元、6.2 元，而台塑 (1301-TW) 原定昨 (19) 日召開董事會並公布去年股利政策，但因有董事開會時程有所衝突，董事會順延至 25 日。