EG類股東聯、中纖去年獲利仍穩健 股息殖利率均逾6%

EG(乙二醇)族群東聯 (1710)、中纖(1718) 去年股利分派均出爐，東聯擬配息 1.75 元，以今 (20) 日平盤價 25.3 元計算，股息殖利率約 6.92%，中纖合計股利 0.75 元(股息 0.65 元、配股 0.1 元)，以今日平盤價 10.5 元計算，股息殖利率約 6.19%。去年第四季油價大跌，造成 EG 報價從 10 月初 900 美元，跌至 12 月底 630 美元左右，價格跌幅高於主原料乙烯，EG 利差由正轉負，惟去年前三季打下獲利基礎，東聯去年自結全年獲利約 17.5 億元，每股盈餘約 1.98 元，與前年持平，配息 1.75 元，盈餘分派率約 88.3%。



至於，中纖高雄年產能 7.5 萬噸 EG1 恢復生產，EG3 廠將更換選擇率較佳觸媒，生產效率轉佳，去年自結稅後淨利 13.72 億元，年增率 37.97%，每股盈餘 0.9 元，為近四年新高，以 0.75 元股利計算，盈餘分派率約 83.3%。



農曆年後，大陸華東沿海 EG 庫存飆高破百萬噸，高於正常水位 50～60 萬噸，以及下游聚酯開工率提升緩慢，影響庫存去化，EG 報價彈升空間有限，近期回到 650 美元，惟煤化工 EG 生產銷售仍是虧損，外購乙烯製造亦不划算，供應面相當節制，待 3 月聚酯開工率提升到 9 成，庫存獲得去化，EG 報價 3 月將有止跌回穩契機。