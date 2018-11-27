中纖前三季EPS 1.1元 全年獲利可望挑戰近八年新高

中纖 (1718) 高雄年產能 7.5 萬噸 EG1 恢復生產，EG3 廠將更換選擇率較佳觸媒，觸媒選擇率將由 86% 提高至九成，原料成本下降，中纖 (1718) 前三季稅後淨利 13.46 億元，每股盈餘 1.1 元，全年獲利可望創下近八年新高。中纖高雄舊廠擁有 EG1、EG2 兩條線，年產能各為 7.5 萬噸，過去兩年因人力不足停工，只有高雄新廠年產 20 萬噸產能維持運轉，EG1 恢復生產，加計南亞 (1303) 合資成立南中石化年產能約 36 萬噸，若以 3 成投資比重，換算 EG 年產能約 16 萬噸，合計全年 EG 銷售達 48 萬噸。



產能恢復下，中纖第一～三季營收 67.51 億元、71.33 億元以及 69.83 億元，單季稅後淨利 5.36 億元、4.52 億元，以及 3.58 億元，前三季稅後淨利 13.46 億元，較去年同期成長 1.48 倍，每股盈餘 1.1 元。