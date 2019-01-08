台翰去年合併營收27.86億元 年增21.65% 今年將推動內部二次改革

台翰精密科技 (1336) 公布 2018 年 12 月合併營收 2.07 億元，年增 0.81%；受惠主要客戶印表機 / 事務機拉貨力道穩定增溫，2018 年第四季合併營收 7.11 億元，年增 10.36%，改寫歷年同期新高記錄，且連續八季單季營收繳出年成長的優異成績，累計 2018 年全年合併營收達 27.86 億元，年增 21.65%。台翰表示，2018 年第四季營收年成長，主要是受惠於主要全球多功能事務機 / 印表機大廠客戶為奠定自身於市場一定的占有率及地位表現，紛紛結合物聯網技術推出新機種汰換傳統機種，帶動台翰整體訂單保持良好的能見度，其中，來自包括越南、菲律賓東南亞地區去年第四季營收較 2017 年同期明顯成長 16%，是推進台翰整體單季營收繳出連續八季年增率正成長的重要關鍵。台翰仍持續提高公司於印表機 / 事務機市場占有率之表現，可望隨著主要客戶為滿足消費者多元列印、機身設計時尚等需求而推陳出新，創造旗下模具、塑膠射出等產品的出貨表現保持強勁的成長動能，並貢獻整體營運長期穩定的成長態勢。



展望 2019 年，台翰將致力於推動公司內部二次改革，目標深化東南亞市場、優化產品結構、調整接單生產地區之產能配置等，雖整體營收將無明顯年增率表現之可能性發生，但台翰仍以期突破臨界點、再啟新征程，增添未來整體營運穩健成長。



台翰自 2015 年起陸續縮減台灣及中國昆山兩地生產基地之產能，同時擴大越南及菲律賓新廠之產能布建，效益逐漸發揮，台翰預計今年將再進行第二階段產能配置之調整，隨著主要客戶在地化生產之需求，目標將中國東莞廠轉型為模具開發、設計基地，東南亞地區為射出成形生產，打造台翰成為全球知名多功能事務機 / 印表機品牌廠商中不可或缺之重要供應商夥伴。



另一方面，台翰積極提升越南及菲律賓兩個生產基地之生產效能及質量，同步強化旗下模具、塑膠射出等產品的複雜度、多樣性、環保及輕量化新材料應用等技術進程，以期拉升台翰與主要印表機大廠客戶新產品緊密合作之滲透率，並擴張於不同產業之業務接單範圍機會，創造公司保持良好的訂單能見度及產能利用率，公司亦有望隨著落實優化產品汰舊換新之結構、接單生產地區之產能配置等重要策略，將有助於精進未來整體毛利率及獲利表現，對整體營運帶來正面的挹注。