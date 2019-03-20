◆盤勢分析

1. 由於投資人靜候美國聯邦準備理事會 FED 為期兩天的決策會議結果（預期不會升息），再加上媒體報導美中貿易談判消息分歧，使得週二美股幾乎以平盤作收，道瓊、S&P 500 呈現小跌，NASDAQ 呈現小漲，道瓊、S&P 500 維持強勢整理，NASDAQ 再創波段新高。SOX 在超微大漲 11.83% 激勵下，異軍突起大漲 1.34%，SOX 創下波段新高，短、中多格局不變。

2. 週二台股進入震盪整理，盤面由金融股出線撐盤，電子、非金電呈現拉回整理，加權指數全場於平盤附近震盪，終場指數僅僅小跌 0.38 點，幾乎以平盤做收，收在 10512.32，成交金額 1149.39 億元。

3. 觀察台股技術面，週一突破年線壓力後，週二開始震盪拉回，惟短、中期均線呈現多頭排列格局不變，且日 KD 指標在 50 附近交叉向上後，持續呈現多頭態勢，預料適度整理後仍有再攻機會。現階段台股上檔較大壓力區將落在去年前三季度的大頭部型態，大頸線約在 10500 附近，宜觀察量能變化，成交金額必須穩定於 1200 億元以上數日，才有利於指數持續上攻，挑戰頭部型態壓力，否則在量能不穩定情況下，指數恐怕將持續於年線附近呈現震盪整理格局。觀察台股籌碼面，外資 + 13.41 億元、投信 + 0.52 億元、自營商 + 6.45 億元，三大法人合計買超 20.38 億元。

4. 觀察櫃檯市場，櫃檯指數近期呈現緩步盤堅，惟持續走跌的年線壓力仍重，再加上櫃檯市場量能不足，佔權值個股僅有 3105 穩懋一檔表現亮眼，整體櫃檯市場近期持續於年線附近整理的機率居高。

5. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.07%、金融 + 0.62%、非金電 - 0.38%、櫃檯市場 + 0.13%，近期金融權值股出現補漲，電子股、非金電稍稍拉回，三大區塊仍是良性輪動，電子股聚焦於 IC 設計、網通、PCB、連接線器、PA、散熱；金融股在權值股輪動上攻後，整體內部呈現良性輪動，操作上或可持續留意；非金電則是聚焦於紡纖、成衣、製鞋、自行車與生技。

6. 在電子股部份，週二佔大盤成交比重 65.85%，電子類股指數在年線附近震盪整理，權值電子股普遍進入整理，個別族群聚焦於 IC 設計、網通、PCB、連接線器、PA、散熱，IC 設計指標股 2379 瑞昱、3034 聯詠、4919 新唐，操作上留意 2458 義隆電、4966 譜瑞 - KY；網通指標股 2314 台揚、4977 眾達 - KY、6285? 碁，操作上留意 5388 中磊、3380 明泰；PCB 指標股 6552 易華電、4958 臻鼎 - KY，操作上留意 6278 台表科、6213 聯茂、2383 台光電；連接線器指標股 3023 信邦、3533 嘉澤、3511 矽瑪、6290 良維，操作上留意 5457 宣德；PA 聚焦於 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科；散熱聚焦於 3324 雙鴻、3483 力致。

7. 在金融股部份，週二佔大盤成交比重攀升至 7.18%，主要是權值股 2881 富邦金、2882 國泰金開始出現補漲，帶動整體金融類股指數近期成為盤面最強勢的區塊，中、小金控或銀行已經先行上漲，權值金融接著跟上，整體金融股呈現良性輪動，操作上包括中小型股、官股、權值股或可持續留意，指標股 2884 玉山金、2880 華南金、2881 富邦金、2882 國泰金。

8. 至於非金電，週二佔大盤成交比重明顯下滑至 26.97%，短線聚焦於紡纖、成衣、製鞋、自行車與生技。紡織成衣股指標 1476 儒鴻、1477 聚陽、1451 年興，操作上留意 1402 遠東新、1452 宏益、4426 利勤；製鞋漲多後稍有回檔，惟多頭格局不變，仍是聚焦 9904 寶成、9910 豐泰、9802 鈺齊 - KY；自行車亦是漲多後稍有整理，操作上聚焦 9914 美利達、9921 巨大。生技股近期走勢稍有分歧，惟趨勢性偏多不變，製藥指標股 4119 旭富、1795 美時，操作上留意 1760 寶齡富錦、3705 永信；醫療設備指標股 1736 喬山、4129 聯合、4536 拓凱，操作上留意 4107 邦特、4164 承業醫；醫美焦點股在 4728 雙美、4190 佐登 - KY。

9. 報載半導體矽晶圓廠 6488 環球晶 2018 年度財報出爐，每股稅後純益衝上 31.18 元，該公司董事會亦通過將發放 25 元現金股利，優於外界預期，股利配發水準居半導體族群最佳。另一家半導體矽晶圓廠 3532 台勝科也在週二公布財報，每股稅後純益 9.1 元，預計配出 9 元現金股利。以環球晶和台勝科此次配發股利換算，現金股息殖利率都達 8％以上。再者，2412 中華電 2018 年每股稅後盈餘 4.58 元，以今年每股發放 4.479 元來看，發放率達 98％，目前股息殖利率在 4％以上。由於進入發佈現金股利旺季，高股息殖利率個股或將成為近期台股盤面焦點。