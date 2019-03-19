【華冠投顧】出完漲多的小股後......全新的底部飆股在哪裡呢？？

◆盤勢分析

焦點個股：3630 新鉅科、3535 晶彩科、4953 緯軟、6111 大宇資、3217 優群

大盤連續 7 天強力人工盤，拉大型權值股出中小型股（拉大出小盤）…… 出的就是漲多的中小型股…… 老師過去給的「小裸鑽」，1/3 起買進《LUCKY7 裸鑽飆股集》，也第一時間送裸鑽給大家！！「大裸鑽」9921 巨大〔150…200〕、NICE 裸鑽 3217 優群〔32…56〕！！1/9 買 4915 致伸〔45..63.5〕、1/23 買 1795 美時〔75…131.5〕、1/25 買 3016 嘉晶〔44…62.5〕、2/12 買 6173 信昌電兩天兩根⊕、3/4 學員的 2392 正崴〔30…40〕…… 檔檔閃亮亮的飆歪了..... 阿尼奇們拉大股，出漲多逢高調節獲利的小股是正常的。如今日跌幅較深的 1909 榮成、3630 新鉅科、3535 晶彩科、4953 緯軟、6111 大宇資、4123 晟德、2108 南帝、5278 尚凡……

…… 再來全新的底部飆股在哪裡呢？？？分析下一波飆股有三大條件是必要的

1. 灰姑娘的本質【產業具發展潛力】

2. 腳下玫瑰的股價【股價要低位階且打到骨折！！經過長時間打底過】

3. 白雪公主的美麗……【能得到市場法人認同】

他們將會是誰？？？

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

