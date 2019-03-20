WSJ：美中下週重啟貿易談判 4 月底前達成貿易協議

《華爾街日報》週三 (20 日) 報導，美國和中國貿易談判代表計劃下週將於北京展開新一輪貿易談判，預計 4 月底前達成最終協議。

該報導引述一位美國官員表示，美國貿易代表的萊特海澤和財政部長姆努欽預計將於下週前往北京磋商，會晤中國國務院副總理劉鶴。目前還不清楚新一輪貿易談判將為期多久。

消息人士稱，美中兩國之間的談判已進入最後階段，預計 4 月底前達成最終協議，儘管這比雙方最初計畫的時間推遲約一個月。

傳美國貿易代表的萊特海澤 (左) 下週將赴北京與中國國務院副總理劉鶴 (右) 磋商。(圖：AFP)

川習峰會因懸而未決的問題推遲

目前為止，美中貿易談判障礙仍在。《彭博社》週二 (19 日) 報導，美國談判代表認為中國正在背棄貿易承諾。

消息人士透露：「中國官員態度轉變，認為雖然中國已同意改變智慧財產權政策，但還尚未得到川普政府取消關稅的保證。」

萊特海澤親近人士卻否認中國官員背棄此前的承諾，稱美中談判仍在進行中，在這種情況下言詞反覆是可以預料的結果。

萊特海澤早前表示，無論中國是否承諾購買更多的美國商品和服務，與中國的貿易協議必須解決中國涉嫌盜竊美國商業機密和智慧財產權的問題。

在過去幾週的視訊會議上，美中雙方已經整理出將近 30 頁的智慧財產權相關協議內容。

消息人士指出，中國正試圖增添一些內容，確保貿易協議中的規則符合中國法律。

美國貿易代表辦公室 (USTR) 近期已向中國相關部門溝通，試圖解決中國修訂後的智慧財產權保護方案存在的語言問題。

川習峰會將可能推遲到最早 4 月登場，甚至延至 5 月或是 6 月。(圖：AFP)

多家外媒報導，川習峰會將可能推遲到最早 4 月登場，甚至延至 5 月或是 6 月。

儘管美國總統川普放話若未達成好的協議，他可能轉身走人，但據傳他正鞭策美國貿易談判代表盡快達成貿易協議，主因是川普需要在國際舞台上取得重大勝利，以提高連任機會。

川普在本月初表示，美中一旦達成貿易協議，美國股市將出現「非常大的飆升」。