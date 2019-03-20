墜機成美中貿易逆差阻力 中國考慮最終協議排除波音

《彭博社》週二 (19 日) 引述消息人士報導，中國正考慮在美中協議中排除波音 737 Max 飛機採購。

《彭博社》引述消息人士表示，基於安全考量，中國正在考慮是否將 737 Max 從採購清單中完全排除，亦或是採購其他波音機型取而代之，但這項決定可能會影響改善美對中貿易逆差達 3000 多億元的現況，並推遲美中達成全面性的貿易協議。

飛機價值數十億美元，是美國重要的出口商品，隨著美中美中正致力於達成最終貿易協議，磋商條件陸續曝光。

波音執行長 Dennis Muilenburg 本月 9 日爆料，由於中美貿易談判進展良好，將飛機列入最終協議是有可能的，因為這將進一步縮窄美中貿易逆差。

然而，波音執行長釋出消息不到兩日，衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines) 於 10 日發生墜機事故，一架原定由首都阿迪斯阿貝巴飛往肯亞首都奈洛比的波音 737 Max 8 客機，在起飛不久隨即墜毀，機上 149 名乘客及 8 名機組人員全數罹難。

衣航空難後，波音 737 Max 接連遭到各國停飛與領空禁飛，波音亦建議全球客戶暫時停飛 737 Max 系列飛機，737 Max 訂單取消接踵而至。

多重利空消息導致波音 (BA-US) 股價直落，如今傳出中國在貿易協議中排除購買波音飛機，讓波音在風雨飄搖中無疑再次受挫。

截稿前，中國商務部並未回應評論，波音代表亦拒絕置評。

據波音公司網站資料，截至今年 1 月，中國南方航空在 1 月底前擁有 16 架 737 MAX 飛機，並採購 34 架。東方航空擁有 13 架 737 MAX 飛機，中國國航擁有 14 架。

737 是波音最暢銷的機型，對營收貢獻卓著，其升級版 737 MAX 系列，累計已取得逾 5000 筆訂單，總價值超過 6000 億美元。