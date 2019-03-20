印度媒體：緯創不會在印度生產高階iPhone

多家外媒早前傳出，高階 iPhone 的組裝在印度很快就會開始，緯創 (3231-TW) 傳將在印度生產蘋果 iPhone 8，如今印度財經媒體《Business Standard》否認這項消息，稱緯創不會在印度生產高階 iPhone。

3 月初，印度電信 / 法律及資訊科技部長 Ravi Shankar Prasad 表示，印度政府批准了緯創 509.1 億盧比 (約 224 億台幣) 的投資申請，新廠落成後，緯創預計將在當地生產最新的 iPhone 型號，如今這項消息遭印度財經媒體《Business Standard》否認。

該媒體報導，目前，緯創不會在印度生產 iPhone XS/XS Max 等高階手機，而印度政府發布的消息不過是競選語言，主要是為了吸引選民支持而大打「投資牌」。相反的，緯創可能會在印度新廠生產更廣泛的蘋果設備。

外媒近期報導，蘋果已通知上游供應鏈，計畫今年 5 月停產歷年來最熱銷的智慧手機 iPhone 6 系列，屆時 iPhone 7 將順勢成為最低階的 iPhone 機型。

Counterpoint Research 的資料顯示，2018 年蘋果在印度的出貨量為 170 萬部，比 2017 年 320 萬部的出貨量低近 50%。

蘋果正計畫在印度停售 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus，以變動印度組裝和製造戰略，此前 iPhone 6 系列是蘋果在印度主打的主力商品。

自去年美中貿易戰開打以來，觸動蘋概股敏感神經，為了規避潛在關稅威脅，紛紛決定鮭魚返鄉亦或掀起遷移潮，將產線從中國遷至東南亞等地，加碼印度動作頻頻，鴻海、緯創、和碩等台廠應蘋果客戶要求，正積極布局印度產能。

蘋果主力代工廠鴻海於去 (2018) 年底向印度政府申請，計畫加碼 250 億盧比在當地擴廠，未來可能會組裝蘋果 iPhone X 系列以上的高階手機。

但即使鴻海的消息是正確的，目前也無法確定「印度製造」的高階 iPhone 是否會銷往中國。