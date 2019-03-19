保險業去年匯損2323億元創歷史新高 金管會三管齊下解決

國人向來偏好儲蓄，喜好投保高儲蓄性質保險商品，造就新契約保費收入大量成長，形成保險業資金去化的壓力，加上長期處於低利率環境，致保險業資金有尋求國外報酬率較高投資標的，但也因此，在匯率劇烈波動時，造成保險業龐大的匯損壓力，去 (2018) 年，保險業匯損 2323 億元創歷史新高；為此，金管會擬從源頭的保險業資金去化問題「三管齊下」著手，以健全保險業經營體質。

金管會表示，國人熱衷儲蓄，就連挑選保單也偏愛儲蓄型商品，根據統計，截至去年底，儲蓄型保險商品新契約保費收入占整體新契約保費比重高達 54.3%。

金管會指出，高儲蓄性的保單通常採躉繳或是短年期期限繳費，導致新契約保費大幅成長，讓滿手資金的保險業者面臨資金去化的壓力。

金管會表示，台灣自民國 90 年降息以來，除了 97 年金融海嘯前曾經升息至 3% 以上外，其餘時間我國都長期處於低利率環境，保險業為求去化資金，只好尋求國外報酬率較高投資標的。

截至今年 1 月底為止，保險業投資海外總額共 16.73 兆元，約占整體資金比重高達 68.06%，也就是有將近 7 成資金都用來投資海外。

保險業高度投資海外，過去雖然有高報酬，但是去年美國聯準會數次升息，帶動美元升值，台美利差也大舉擴大，導致保險業避險成本面臨巨大壓力，據統計，去年保險業匯損新台幣 2323 億元，創歷史新高引發關注。

金管會表示，保險業增加國外投資比重有其結構性因素，但為降低匯兌風險，保險局從「強化風險控管、引導調整商品結構，以及引導投入國內公建與新創產業」三大方向著手，也就是從去化資金這個源頭解決根本性問題，以健全保險業經營體質。

首先，在強化風控機制方面，金管會表示，保險法已明定保險業從事國外投資時，包含投資項目、限額、投資之資格條件、信用評等、風管措施、法令遵循及其他應遵循事項等規範，並強化內稽內控。

此外，除建立人身保險業外匯價格變動準備金機制外，並鼓勵保險業可依規定自行增提以「厚實」外匯價格變動準備金，並提醒業者審慎管理匯率風險。

另外，去年金管會已修法明定保險業國外投資（包含國際板債券）上限；部分國外投資比重較高的壽險業，外匯曝險部位較高，為利風險管控，金管會將持續透過個案及動態監理方式，進行差異化管理。

在引導調整商品結構方面，金管會表示，為降低高儲蓄性質保險商品帶來的資金去化壓力，已鼓勵保險業多銷售「期繳保障型、年金保險及長照保險」。

最後，金管會表示，在國內公共建設與新創產業能提供合理的利潤、及投資風險能有效控管的前提，已開放保險業資金投資 5 加 2 產業，鼓勵保險業評估可行性後投資，既可發揮促進台灣經濟發展的外溢效果，並兼顧保險業清償能力，以確保保險業對保戶的承保承諾。