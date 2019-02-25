炎洲去年Q4業外大進補 全年EPS有機會挑戰7年新高

台灣膠帶龍頭炎洲集團 (4306-TW) 去年第 4 季在業外出售廠房收益挹注下，全年 EPS 至少 1.46 元起跳，加上建設部門可望仍有部分交屋營收可認列，再為第 4 季貢獻獲利表現，全年每股純益有機會挑戰近 7 年新高。

炎洲 10 月出售位於美國加州的廠房，總交易金額為 2910 萬美元，處分利益可達 1272.3 萬美元，可望貢獻第 4 季財報每股純益達 0.74 元，而其去年前 3 季每股純益為 0.72 元，意即全年 EPS 至少 1.46 元起跳。

除出售美國廠房的業外收益挹注外，炎洲建設部門 2017 年已開始交屋林口旺洲極品建案，總銷售收入為 45 億元，去年上半年已陸續交屋認列獲利，下半年也陸續出售交屋，將有部分營收可認列，可望再為第 4 季貢獻獲利表現，全年每股純益有機會挑戰創近 7 年新高。

由於炎州近來啟動修枝剪葉策略，盼能處分閒置廠房與資產，並藉此改善財務結構，而上海嘉定廠處分計畫先前因程序因素而卡關，今年將重新啟動，已有多組團隊洽談中，若成功處分該廠房，將貢獻每股純益上看 1.5 元。其他包括中國寧波廠 OPP 薄膜生產線等低效率生產設備，也考慮處分中。

炎洲去年第 3 季受到業外人民幣匯兌損失拖累，加上順勢淘汰產能不佳或老舊設備，使第 3 季營運小幅虧損，稅後虧損 4106.5 萬元，每股虧損 0.08 元。前 3 季稅後純益 3.53 億元，即便第 2 季與第 3 季均陷入小幅虧損，但前 3 季純益仍較 2017 年同期成長 57.5%，每股純益為 0.72 元。

