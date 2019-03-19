【華冠投顧】多頭沒變心 如何應對OTC短線走勢相對弱?

◆盤勢分析

《好德、利勤》相繼下車 鎖定「這種長相」之個股

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、3673 TPK-KY、6150 撼訊、8046 南電

＜大盤分析＞

昨夜美股上漲，Nasdaq 與 SP500 指數再創新高，今日大盤跟進小幅創高，終場 - 0.38 點，OTC 指數一度創高突破年線，尾盤收斂漲幅 + 0.13%。

上週五曾分析「大盤下週將有機會攻克年線，週三台指期會在 3 月合約的高檔區結算」。本週截至目前為止的走法大致符合預期，今天更用期貨及金融股撐著指數，看來都是為了讓 3 月台指期在高檔結算，不過需要提醒的是 OTC 指數相對疲弱的慣性依舊不見改善，今天雖一度出量創高挑戰年線，但收盤沒能站穩且連續第七天留上影線。

連日來 OTC 指數的走法透露有一些中小型股的獲利調節賣壓跑出來，尤其是高基期個股更常見賣壓突然湧現之情形，例如近期在 "強弱勢股" 提到的《6230 超眾》、《4736 泰博》、《6266 泰詠》、《4174 浩鼎》、《6282 康舒》、《2634 漢翔》、《4190 佐登 - KY》、《3630 新鉅科》、《6111 大宇資》、《3176 基亞》... 等，短線修正的速度都很快，所以操作上維持 "勿輕易追高" 的原則，鎖定 "量極縮守支撐" 個股作布局，持股若已推升到壓力區，則可先獲利調節。

由於大盤上週五正式越過頸線，邏輯上 "上週五低點 10370" 不能跌破，否則便會形成 "假突破" 走勢，因此短線強弱分水嶺以 10370 點作為基準。

＜疾風知勁草 拉回吃到飽＞

近期公開分享股的個股《4426 利勤》、《3114 好德》...，從卡位後急衝都有逾兩成的漲幅，由於短線正乖離拉大、符合前述 "持股若推升到壓力區" 原則或拉回至設定的停利點，因此陸續獲利下車。物聯網《8069 元太》(館長) 雖然漲幅及正乖離不若前面幾檔個股，然其步調稍嫌膠著，因此先獲利賺一趟。

最近學員騰出了不少資金，伺機佈局的焦點依然著墨在 "量極縮守支撐" 的個股，比方說上週四 "盤後影音" 特別提醒的《8046 南電》，便是出現 "量極縮守季線" 的現象，近兩天隨即出量衝過雙均線短壓及頸線，今日更來到年後新高 40.5，目前價量配合得宜，後市仍可期。像這類穩守支撐、蓄勢待發的個股，仍是近期選股的主軸。

附帶一提的是，對於部分個股進行獲利調節並非看壞後市，例如『運動大聯盟』族群擁有明年夏天 "東京奧運會" 題材，就具備中長線來回操作的空間，目前調節只因短線漲多來到壓力區，可能需要稍事休息，加上因應近日盤面高基期或急漲個股修正速度頗快的市況，才採取這樣的操作策略。

＜強弱勢股＞

今日強勢股部分，受到蘋果提早公布 iPad 新品激勵，觸控雙雄《3673 TPK-KY》、《6456 GIS-KY》聯袂拉抬；板卡族群在《6150 撼訊》漲停帶動下，《2425 承啟》、《2377 微星》、《2376 技嘉》同步走揚。

今日跌勢相對較重的個股仍多屬高基期股，如《4953 緯軟》、《4803 VHQ-KY》、《3630 新鉅科》、《6111 大宇資》、《4123 晟德》... 等。另被動元件族群三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》月線彎頭，在重上月線前仍以保守看待。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

