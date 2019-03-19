【富蘭克林】新興債市吸金，三大利基買點到

永豐金證、富蘭克林華美攜手舉辦「前進新興，債現風華」健康理財講座

歷經去年利空淬鍊，新興國家債市挾著評價面低估、基本面轉佳的優勢，吸引全球資金再度集結，看好新興債市投資機會，永豐金證券與富蘭克林華美投信 3 月 18 日於台北君悅酒店聯袂舉辦「前進新興，債現風華 - 健康理財講座」，當天由資歷豐富的富蘭克林華美投信專家率先解析新興債市三大利基外，接著則由長庚護理師譚敦慈老師親自分享健康生活秘訣，兼具專業與實用性質的理財講座現場人氣爆棚、互動熱烈，

富蘭克林華美投信表示，升息放緩、貿易問題紓解、美元不再獨強，過去衝擊新興債市的利空因素已逐漸消散，取而代之的是新興國家體質改善、貨幣評價面偏低、高殖利率的三大投資優勢，尤其觀察近兩次升息循環期間，不論新興市場美元債或當地貨幣債都繳出雙位數正報酬 (註 1)，即便新興債市自去年底以來已回升一時間，但觀察同期間美元指數並未走弱，隱含新興當地貨幣債仍有發揮空間。

考量升息進入尾聲，未來市場波動度可能加大，即便全球景氣並未反轉向下，但對投資人來說，後續仍充滿變數，從資產配置角度來看，此時更應納入債券資產，藉由債息收入平衡波動風險。目前新興當地貨幣債平均殖利率 6.5%，平均信評水準為 BBB (註 2)，若從收益角度來看，亦十分具吸引力。

富蘭克林華美投信表示，目前新興債市規模在全球債市占比逐漸提升，不論哪一類型投資人都應該更注意這塊正在成長並且被低估的機會。新興市場債因為有債券利息的收益，報酬與風險均介於股票和成熟市場債券之間，建議投資人除了將新興市場債券基金視為提供收益的產品外，更可以把它當作資產配置的工具，強化功效，針對防禦型投資組合，可適度增加報酬機會，對積極型投資組合則可降低波動度。

(註 1) 資料來源：理柏、彭博資訊，摩根大通債券指數，截至 2018 年 12 月底，採指數標準化後走勢。< 以上僅為特定指數試算之結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，投資人無法直接投資指數 >

(註 2) 資料來源：彭博資訊，以 ICE 美銀美林債券指數為例，該指數之綜合信評採穆迪 / 標準普爾 / 惠譽信評之簡單平均，截至 2019/1/31。< 投資人無法直接投資指數。債券到期殖利率不代表報酬率。>

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本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可

能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。

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本基金主要投資於新興市場國家，由於政治與經濟環境相對較不穩定，債券市場規模也較成熟國家為淺碟，故可能面臨較高的政治、經濟變動風險，而有無法償付本金及利息的債信風險。

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