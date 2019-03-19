【統一投信】統一推定期定額終身零手續費 主推薦台股基金 高低點進場都好

台股再度站上萬點，還能進場投資嗎？統一投信建議，採用定期定額微笑投資法，隨時都可進場，觀察近 20 年台股走勢，總共歷經 7 次微笑曲線，平均約每三年一波，以金融市場最動盪的近十年為例，統計 2007.10.1 至 2018.12.31 期間台股加權指數共出現三波微笑曲線，試算從最高點及最低點開始定期定額，平均扣款 2.5 年至 3.5 年，即可來到波段最高點，平均報酬率可達約 22% 至 23%，證實不論高低點進場，只要持續規律投資，皆可受惠波段上漲帶來的穩健報酬，很適合作為中長期投資標的。(詳細統計數據見附表)

統一投信現正推出定期定額優惠活動，2019 年 5 月底前申購即享終身零手續費，新開立電子交易戶再送紅利 500 點，此活動適用全系列基金，第二季精選推薦基金為大中華及台股基金，包括統一強漢基金、統一全天候基金、統一黑馬基金、統一經建基金。

台股基金適合作為定期定額理財標的，主因長期具備二大投資利基，第一，台股現金殖利率逾 4.5%，在全球主要股市名列前茅，有助吸引外資長期資金青睞；第二，電子產業在台股具有舉足輕重地位，全球創新浪潮不斷，企業科技支出持續攀升，位居電子產業供應鏈核心的台灣廠商，勢必能跟隨受惠，尤其是趨勢主流的 AI 人工智慧、雲端、車用電子、5G 等供應鏈，台廠都占有一席之地。

就今年度行情來看，美元走軟，美國聯準會將暫停升息與縮表，歐洲央行及中國人行都在寬鬆資金釋放流動性，日本央行也持續低利率寬鬆政策，國際熱錢再度擁抱具成長性的新興亞洲股市。台股去年被外資賣超逾三千億元，創金融海嘯以來最大，可望有一波資金回補效應，年初以來截至 3 月 18 日止，外資買超台股已有 860 億元。

台股自 1996 年 9 月納入 MSCI 後，便開啟外資湧入時代，根據證期局資料，外資占台股比重由 2002 年的 15% 一路拉升，目前占台股比重已近四成，台股走勢跟國際市場越趨貼近，台股跟隨全球景氣循環，多數時間走升，且長期趨勢向上。定期定額一向適合波動大且趨勢向上的市場，長期具成長性的台股，正是定期定額好標的。

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